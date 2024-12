TUI: Klienci chętniej wracają do agenta turystycznego niż do naszej strony w internecie

TUI Deutschland na marketing w różnej formie wydaje dziś więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej - mówił w czasie spotkania z franczyzobiorcami prezes tej firmy Benjamin Jacobi. Ważną częścią działań jest bliższa współpraca z agentami, a celem – zwiększanie częstotliwości kontaktowania się z klientami– wyjaśniał.

W tym roku TUI Deutschland miał 700 milionów bezpośrednich kontaktów marketingowych, 80 procent z nich na rzecz stacjonarnych biur sprzedaży – pisze niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell.

Czytaj więcej Biura Podróży TUI poprawił w 2024 roku wyniki finansowe. Na nowy rok zapowiada jeszcze lepsze Zysk operacyjny wyższy o 33 procent niż przed rokiem, a przychody o 12 procent – Grupa TUI podsumowała rok finansowy zakończony 30 września. Firma zapowiada, że w przyszłym roku te wskaźniki wzrosną.

Agent turystyczny przynosi większy zysk

Jacobi widzi, że turyści są bardziej lojalni wobec doradcy niż internetowych kanałów sprzedaży. 88 procent tych, którzy zarezerwowali urlop w jednym z biur TUI, wraca po kolejny wyjazd. W wypadku strony tui.com odsetek ten wynosi 60 procent.

Kolejna różnica to wartość koszyka zakupowego, a co za tym idzie, zysku. W tym pierwszym kanale jest on wyższy niż w tym drugim.