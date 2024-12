Niemiecki TUI: W tym sezonie sprzedajemy więcej tańszych hoteli

TUI Deutschland zaprezentował na konferencji w Berlinie plany na przyszły rok. Prezes Benjamin Jacobi zapowiedział, że jego firma będzie oferować więcej miejsc w hotelach niż dotychczas. I nie chodzi tu wyłącznie o pokoje w hotelach własnych, ale też w obcych, niedrogich obiektach – relacjonuje biuro podróży w komunikacie z tego wydarzenia.

– Nasi goście skorzystają z 400 tysięcy dodatkowych możliwości wakacyjnych w najpopularniejszych kierunkach, zwłaszcza w Turcji, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, Egipcie i Dubaju – wymienia prezes, cytowany w informacji.

Jak dodaje, dodatkowe miejsca są już dostępne, ale touroperator prowadzi jeszcze rozmowy z hotelarzami o dodatkowych miejscach i nowych konceptach na najbliższy sezon. Relacje z nimi są bardzo istotne, szczególnie w kontekście ogłoszenia w czerwcu upadłości potężnego konkurenta TUI, biura podróży FTI. To wydarzenie, jak mówi dyrektor handlowy TUI Deutschland Stefan Baumert, pozwala stworzyć atrakcyjniejszą, bardziej innowacyjną i zrównoważoną ofertę hoteli.

Egipt, Wyspy Kanaryjskie i Turcja – najchętniej wybierane kierunki

Prezentacja była też okazją do pierwszego podsumowania wyników sprzedaży sezonu zimowego. Klienci kupują głównie wyjazdy do ciepłych krajów – przede wszystkim do Egiptu i na Wyspy Kanaryjskie. Coraz więcej osób decyduje się też na podróż w tym okresie na Riwierę Turecką, która zanotowała wzrosty sprzedaży o 30 procent i w rankingu popularności zajmuje już trzecie miejsce za Hurghadą i Fuerteventurą.