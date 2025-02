Coral Group Hotels otwiera nowy hotel w Egipcie

Inwestorem jest Coral Group Hotels, spółka należąca do Coral Travel Group. Seven Seas Jolie Bay jako część brandu Seven Seas Coral Group Hotels zastępuje dotychczasowy Resort Aqua Mondo Abu Soma – informuje firma w komunikacie.

Obiekt ma 372 pokoje, 6 barów i 5 restauracji, w tym jedną główną i cztery à la carte, „dając tym samym gościom wybór w poznawaniu smaków”. Nacrozległym terenie należącym do hotelu zmieszczono też trzy baseny z podgrzewaną wodą, w tym jeden z aquaparkiem z sześcioma zjeżdżalniami. „Oferuje pełnię wakacji z bogatą ofertą wyżywienia, plażą, przestrzenią do sportu i fitnessu i zajęć dla dzieci i młodzieży” - jak czytamy.

Seven Seas Jolie Bay leży nad Morzem Czerwonym na półwyspie Abu Soma Foto: Coral Group Hotels

Seven Seas Jolie Bay przeznaczony jest dla klientów, którzy „pragną zrelaksować się w spokojnym otoczeniu, a jednocześnie otwarci są na poznawanie odmiennych kultur”.