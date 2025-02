Ukraińskie biuro podróży otworzyło oddział w dziewiątym kraju. W planach jeszcze dwa

Join UP! Zna już rynek czeski, zanim bowiem rozpoczął działalność jako touroperator wyjazdowy, rozwijał tam turystykę przyjazdową do Ukrainy – pisze sama o sobie firma turystyczna. Odbywało się to we współpracy z linią lotniczą SkuUP, która należy do tej samej grupy kapitałowej.

Obecnie celem jest pozyskiwanie Czechów jako klientów wycieczek czarterowych do krajów basenu Morza Śródziemnego i dalekich, egzotycznych. Na lato 2025 spółka Join UP! Czech Republic oferuje bezpośrednie loty z Pragi do Szarm el-Szejk, Grecji, Turcji i na Cypr.

Z kolei z pobliskich Katowic touroperator zapewnia podróże do Egiptu, Dominikany, Grecji, Turcji, Tunezji, Bułgarii, Hiszpanii, Czarnogóry i na Cypr.

Join UP – podróżować to celebrować życie

– Uruchomienie działalności w Czechach to ważny krok w naszym rozwoju – mówi współwłaścicielka i prezes Join UP! Alina Alba, cytowana w komunikacie. – Naszym celem jest nie tylko rozwój, pragniemy wprowadzać znaczące zmiany w branży turystycznej i sprawić, że doświadczenia naszych klientów będą tożsame z celebrowaniem życia w ramach podróżowania z nami – dodaje.