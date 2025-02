Biuro podróży proponuje - z nami nie musisz wyjeżdżać, żeby być turystą

Koncern turystyczny TUI wprowadził do aplikacji i na swoje strony internetowe TUI i TUI Musement (segment działalności skupiony na oferowaniu przejazdów na lotnisko i z lotniska, wycieczek fakultatywnych i biletów do różnych atrakcji) nową kategorię produktów. Na razie, jak informuje, są one dostępne w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

Ma to być kolejny element rozwoju firmy, która chce być dostawcą usług wiążących się z wypoczynkiem i spędzaniem wolnego czasu cały rok. Nie tylko za granicą, czy we własnym kraju, ale nawet we własnym mieście. Nową inicjatywę touroperator podjął we współpracy z platformą rozrywkową Fever.

TUI zorganizuje czas mieszkańcom miast, bez wysyłania ich poza miejsce zamieszkania

- W ciągu ostatnich miesięcy udoskonaliliśmy strategię i dzięki zintegrowanemu modelowi biznesowemu tworzymy synergię między naszymi touroperatorami i biznesem lotniczym, a Holiday Experiences, do którego należą hotele, statki wycieczkowe i TUI Musement – wyjaśnia cytowany w komunikacie prezes TUI Group Sebastian Ebel. - Chociaż jesteśmy dobrze znani klientom jako organizator wakacji i wypadów do miast, teraz wkraczamy w nową fazę, w której możemy być codziennym partnerem w zakresie organizowania zajęć rekreacyjnych w miejscu zamieszkania – dodaje.

- Nowa oferta opiera się na silnej globalnej działalności TUI pod marką Tours & Activities, która jest realizowana w każdym głównym miejscu wakacyjnym i w każdym mieście – dodaje prezes Holiday Experiences w Grupie TUI Peter Krueger. – Tradycyjnie wycieczki, atrakcje i bilety wstępu są idealnymi produktami, uzupełniającymi wyjazdy. Cieszymy się, że możemy oferować naszym klientom lokalne doświadczenia w miejscu ich zamieszkania – deklaruje.

Oferty spędzania wolnego czasu przeznaczone są dla mieszkańców ponad 40 miast, między innymi Londynu, Manchesteru, Berlina i Hamburga, w sumie jest ich ponad 350. Wśród nich można znaleźć propozycje dla rodzin, par i przyjaciół i, jak zapewnia firma, świetnie się sprawdzą podczas jednodniowej wycieczki, świętowania różnych okazji lub jako pomysł na ciekawe spędzenie czasu we własnym mieście.