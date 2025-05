Wakacje all inclusive, ale bez wliczonego alkoholu? To się może (niektórym) opłacać

O ograniczeniu zakresu usług w ramach oferty all inclusive w Niemczech mówi się od dawna. Nową formułę postanowiło przetestować popularne biuro podróży Schauinsland Reisen. Od tego sezonu letniego w trzech hotelach w Turcji – Diamond Hill Resort, Club Aqua Plaza i Citrus Plaza – obowiązywać będzie koncept „all inclusive light”.

Reklama

Jak pisze niemiecki portal branży turystycznej Touristik Aktuell, wszystkie trzy obiekty należą do programu „Schauinsland-Reisen-Original”, co oznacza, że na rynku niemieckim tylko ten touroperator może oferować w nich pobyt, ma zagwarantowaną wyłączność. W przyszłości planuje rozszerzenie konceptu na kolejne hotele.

Klienci biura podróży wybierają formułę bez alkoholu, tak jest taniej

- Zauważyliśmy, że coraz więcej turystów chętnie korzysta z oferty all inclusive, przy czym gros rezygnuje z alkoholu – informuje biuro. W związku z tym „aIl inclusive light”, jako tańsze rozwiązanie zyskuje na znaczeniu i spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem klientów. W wymienionych hotelach „średnio co drugi gość” wybierał nowy wariant wyżywienia. Osoby, które zdecydują się na to rozwiązanie, wyposażane są na miejscu w opaski na nadgarstki w innym kolorze niż klienci, którzy opłacili formułę z alkoholem bez ograniczeń.



W Turcji inflacja nadal jest wysoka, co prowadzi do wzrostu cen hoteli – zauważa portal. W konsekwencji wiele rodzin nie może pozwolić sobie na wyjazd latem na Riwierę Turecką. To spowodowało stagnację w sprzedaży wyjazdów na tygodnie w szczycie sezonu.