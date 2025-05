TUI w drodze do „globalnego koncernu rekreacyjnego” - wszystkie usługi w jednym miejscu

Jak mówi w rozmowie z portalem branży turystycznej Reise vor-9, dla Grupy TUI kluczowe jest, by dalej rozwijać się w stronę „globalnego koncernu rekreacyjnego”. Firma nie chce, by klienci korzystali z jej usług tylko raz w roku, kiedy wyjeżdżają na dwutygodniowe wakacje. Zamierza obsługiwać ich przez cały rok, proponując różnego rodzaju wycieczki, udział w wydarzeniach i zachęcając do aktywności. – Chodzi o to, aby pozytywne doświadczenia z wakacji były stale obecne w umyśle klienta, a dzięki temu zarabiać również na innych usługach niż tylko klasyczne podróże – mówi Jacobi.

Dlatego TUI koncentruje się coraz bardziej na miastach. Oferty rekreacji w metropoliach mają być w przyszłości dostępne na platformie internetowej TUI.

Jacobi widzi w tym szansę na pozyskanie nowych klientów. – Kto kupi u nas bilet na koncert i pozna naszą markę, być może wróci po inne oferty. To stwarza także nowe możliwości dla sprzedaży stacjonarnej – dodaje, mając na myśli współpracę touroperatora z agentami turystycznymi.

TUI będzie współpracować z markami sportowymi, jak Adidas

Koncepcja zakłada starannie dobieranie usług o wysokim standardzie. – Klienci ufają naszej marce i coraz częściej są zainteresowani rezerwowaniem u nas city breaków czy po prostu pojedynczych atrakcji – podkreśla. Współpracę z organizatorami wydarzeń sportowych i specjalne produkty marek takich jak Adidas mają dodatkowo wzmacniać rozpoznawalność TUI poza tradycyjną branżą turystyczną.