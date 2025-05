TUI: Chociaż sytaucja gospodarcza nie sprzyja, nasz plan na ten rok jest niezagrożony

Przychody Grupy TUI w drugim kwartale roku 2024/2025 wzrosły o 1,5 procent i wyniosły 3,71 miliarda euro (rok wcześniej 3,65 miliarda euro) - podaje koncern. Uwzględniając wpływ świąt wielkanocnych, które przyniosły stratę w wysokości 32 milionów euro, skorygowany wynik operacyjny (EBIT) był lepszy niż rok wcześniej o 14 milionów euro - strata wyniosła jedynie 189 milionów euro.

Z podsumowania sezonu zimowego wynika, że liczba rezerwacji wzrosła o 2 procent, a średnie wydatki klientów były wyższe o 4 procent.

Firma zmniejszyła zadłużenie o 100 milionów euro netto, do 3 miliardów euro (stan na 31 marca 2025 roku).

W tej sytuacji firma podtrzymuje prognozę na bieżący rok finansowy – przychody mają się zwiększyć o 5-10 procent, a zysk operacyjny o 7-10 procent.

– Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, rok 2025 będzie wymagający – komentuje cytowany w komunikacie prezes Grupy TUI Sebastian Ebel. – Europa potrzebuje nowego impulsu, musi powrócić na ścieżkę wzrostu. Do tego potrzeba więcej inwestycji i więcej swobody, czyli mniej regulacji i mniej biurokracji. To by wzmocniło gospodarkę i zachowania konsumentów.