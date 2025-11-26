ESPT: Kończy się pobłażliwość organów ściagania dla nielegalnych organizatorów turystyki

Od dawna podkreślam również, że umarzanie spraw dotyczących nielegalnej działalności organizatorów turystyki z powołaniem się na „niską społeczną szkodliwość czynu” jest skrajną nieodpowiedzialnością. Trudno o bardziej nietrafną ocenę sytuacji, skoro impakt tych działań odczuwają jednocześnie dwie grupy: konsumenci pozbawieni jakiejkolwiek ochrony oraz legalni przedsiębiorcy, działający zgodnie z ustawą, ponoszący znaczne koszty zabezpieczeń i odpowiedzialności finansowej. Zjawisko szarej strefy narasta z roku na rok, a jego konsekwencje dotykają przede wszystkim mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości konkurowania z podmiotami omijającymi prawo.

Dlatego informacja o tym, że w 21 sprawach decyzje o odmowie wszczęcia lub umorzeniu uznano za przedwczesne i niezasadne, jest nie tylko potwierdzeniem naszych wieloletnich argumentów, lecz przede wszystkim sygnałem, że wreszcie dochodzi do systemowej naprawy sposobu prowadzenia tego typu postępowań. Liczę, że ta zmiana praktyki utrwali się w całej strukturze prokuratur, a działania naprawcze będą kontynuowane.

W najbliższym czasie planujemy spotkanie z Ministrem Ireneuszem Rasiem, aby kompleksowo przedstawić problematykę szarej strefy, jej skalę, skutki oraz wnioski wynikające z analizy Prokuratury Krajowej. Liczymy, że obecny wiceminister odpowiedzialny za turystykę okaże wrażliwość na ten temat - czego niestety brakowało u poprzedników - i podejmie współpracę ukierunkowaną na realne ograniczenie tego zjawiska. Z naszej strony nie zamierzamy zwalniać tempa działań, przeciwnie, efekty tej analizy mobilizują nas do dalszej, jeszcze bardziej konsekwentnej pracy.

W czerwcu zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami departamentów turystyki urzędów marszałkowskich, aby omówić problem szarej strefy z perspektywy organów administracji odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem turystycznym. Szybko okazało się, że doświadczenia urzędów są w pełni zbieżne z naszymi – wiele postępowań karnych kończy się umorzeniem, decyzje zapadają bez pogłębionej analizy, a prokuratury często nawet nie informują o sposobie zakończenia sprawy.