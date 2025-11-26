Reklama
ESPT: Kończy się pobłażliwość organów ściagania dla nielegalnych organizatorów turystyki

Prokuratura Krajowa zdecydowała, że 21 umorzonych wcześniej spraw dotyczących nielegalnej działalności turystycznej zostanie podjętych na nowo. To istotny przełom w systemowej walce z szarą strefą - podkreśla Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych.

Publikacja: 26.11.2025 01:13

W najbliższym czasie planujemy spotkanie z wiceministrem Ireneuszem Rasiem, aby kompleksowo przedsta

Łukasz Mikosz, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych

W najbliższym czasie planujemy spotkanie z wiceministrem Ireneuszem Rasiem, aby kompleksowo przedstawić mu problematykę szarej strefy - zapowiada prezes ESPT Łukasz Mikosz

Foto: Filip Frydrykiewicz

Nelly Kamińska

Prokuratura Krajowa przeanalizowała 40 umorzonych lub postępowań dotyczących organizowania imprez turystycznych bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i uznała, że ponad połowa z nich została umorzona przedwcześnie lub niezasadnie – informuje w komunikacie Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych (ESPT). To ono zgłosiło przypadki nielegalnej działalności, o których mowa.

Decyzją prokuratury zostały one przekazane do ponownego rozpatrzenia. Co więcej, z uwagi na liczbę zakwestionowanych decyzji wzmocniony zostanie nadzór nad czynnościami organów ścigania, a także wewnętrzny nadzór służbowy kierowników jednostek prokuratury w celu ujednolicenia praktyki postępowania w tej kategorii spraw.

Wreszcie dochodzi do systemowej naprawy sposobu prowadzenia tego typu postępowań – komentuje ESPT.

Nowo powstałym Europejskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Turystycznych kierować będzie Łukasz Miko
Biura Podróży
Startuje Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych

Pełna treść komunikatu, podpisanego przez prezesa ESPT Łukasza Mikosza

Z przyjemnością informujemy o przełomowym stanowisku Prokuratury Krajowej dotyczącym nielegalnego prowadzenia działalności organizatora turystyki. W piśmie przesłanym 19 listopada 2025 roku (sygn. 1001-2.071.84.2025) Prokuratura Krajowa poinformowała nas o zakończeniu analizy 40 postępowań dotyczących zgłoszeń składanych przez ESPT, a dotyczących prowadzenia imprez turystycznych i powiązanych usług bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki. 

Analiza została przeprowadzona na podstawie § 73 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Kluczowe ustalenia Prokuratury Krajowej 

Zgodnie z treścią pisma: 

· łącznie przeanalizowano 40 spraw, 

· obejmowały one przestępstwa opisane w art. 59 i 60 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych, 

· 14 spraw zakończyło się odmową wszczęcia postępowania, 

· 26 spraw zakończyło się umorzeniem postępowania, 

· w wyniku analizy uznano, że w 21 sprawach zastosowane rozstrzygnięcia były przedwczesne lub niezasadne (ponad 50 procent). 

W konsekwencji, jak wynika z pisma Prokuratury Krajowej, właściwi kierownicy jednostek nadrzędnych przekazali sprawy prokuraturom rejonowym z zaleceniem podjęcia postępowań na nowo na podstawie art. 327 § 1 k.p.k. lub ich uzupełnienia w trybie art. 327 § 3 k.p.k.

Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, wyjaśniał posłom, że dzięki deregulacji poprawią się
Biura Podróży
Nowe korzyści i nowe obowiązki biur podróży – Sejm zmienił ustawę o imprezach turystycznych

Prokuratura Krajowa zapowiada dalszy nadzór 

W piśmie wskazano również, że: 

· Departament Postępowania Przygotowawczego zapoznał się z wynikami badania i w pełni podzielił przedstawione oceny, 

· z uwagi na liczbę zakwestionowanych decyzji podjęte zostaną działania mające na celu wzmocnienie nadzoru nad czynnościami organów ścigania,

· wzmocniony zostanie również wewnętrzny nadzór służbowy kierowników jednostek prokuratury, aby ujednolicić i ukierunkować praktykę postępowania w tej kategorii spraw, 

· Prokuratura Krajowa zobowiązała się do informowania ESPT o kolejnych przypadkach niezasadnego zakończenia postępowań związanych z prowadzeniem działalności turystycznej bez wymaganego wpisu.

Jako Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych z ogromną uwagą i satysfakcją przyjmujemy wyniki analiz przeprowadzonych przez Prokuraturę Krajową. Dla mnie osobiście to szczególnie istotny moment - od wielu lat zajmuję się tematyką szarej strefy w turystyce i konsekwentnie zwracam uwagę, że postępowania prowadzone przez prokuratury w całej Polsce były często prowadzone błędnie, pobieżnie, a nierzadko w sposób pozostający w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

Od dawna podkreślam również, że umarzanie spraw dotyczących nielegalnej działalności organizatorów turystyki z powołaniem się na „niską społeczną szkodliwość czynu” jest skrajną nieodpowiedzialnością. Trudno o bardziej nietrafną ocenę sytuacji, skoro impakt tych działań odczuwają jednocześnie dwie grupy: konsumenci pozbawieni jakiejkolwiek ochrony oraz legalni przedsiębiorcy, działający zgodnie z ustawą, ponoszący znaczne koszty zabezpieczeń i odpowiedzialności finansowej. Zjawisko szarej strefy narasta z roku na rok, a jego konsekwencje dotykają przede wszystkim mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości konkurowania z podmiotami omijającymi prawo.

Dlatego informacja o tym, że w 21 sprawach decyzje o odmowie wszczęcia lub umorzeniu uznano za przedwczesne i niezasadne, jest nie tylko potwierdzeniem naszych wieloletnich argumentów, lecz przede wszystkim sygnałem, że wreszcie dochodzi do systemowej naprawy sposobu prowadzenia tego typu postępowań. Liczę, że ta zmiana praktyki utrwali się w całej strukturze prokuratur, a działania naprawcze będą kontynuowane. 

Europejskie biura podróży ostrzegają przed zniszczeniem rynku wyjazdów zorganizowanych
Biura Podróży
Europejskie biura podróży ostrzegają przed zniszczeniem rynku wyjazdów zorganizowanych

W najbliższym czasie planujemy spotkanie z Ministrem Ireneuszem Rasiem, aby kompleksowo przedstawić problematykę szarej strefy, jej skalę, skutki oraz wnioski wynikające z analizy Prokuratury Krajowej. Liczymy, że obecny wiceminister odpowiedzialny za turystykę okaże wrażliwość na ten temat - czego niestety brakowało u poprzedników - i podejmie współpracę ukierunkowaną na realne ograniczenie tego zjawiska. Z naszej strony nie zamierzamy zwalniać tempa działań, przeciwnie, efekty tej analizy mobilizują nas do dalszej, jeszcze bardziej konsekwentnej pracy. 

W czerwcu zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami departamentów turystyki urzędów marszałkowskich, aby omówić problem szarej strefy z perspektywy organów administracji odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem turystycznym. Szybko okazało się, że doświadczenia urzędów są w pełni zbieżne z naszymi – wiele postępowań karnych kończy się umorzeniem, decyzje zapadają bez pogłębionej analizy, a prokuratury często nawet nie informują o sposobie zakończenia sprawy.

W tej sprawie odbyliśmy także rozmowę w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zauważył wagę problemu i jego negatywny wpływ na bezpieczeństwo konsumentów. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że urzędy marszałkowskie bardzo aktywnie wspierają nas w tych działaniach – mimo ograniczonych zasobów kadrowych i ogromu pracy, pracownicy Departamentów Turystyki wykonują niezwykle ważne, wymagające i odpowiedzialne zadania, za co należą im się szczere podziękowania. 

Ten sukces jest również sukcesem wszystkich tych, którzy wspierają ESPT: przedsiębiorców zgłaszających nam nieprawidłowości, osób udostępniających nasze materiały edukacyjne, członków, którzy wierzą, że mimo iż jest to proces żmudny i długotrwały, przynosi on realne efekty. Dzięki tej solidarności branżowej możemy konsekwentnie i skutecznie działać na rzecz uczciwej, bezpiecznej i profesjonalnej turystyki. 

Łukasz Mikosz

