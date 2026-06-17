Agnieszka Hammami objęła stanowisko dyrektora sprzedaży w Sun & Fun Holidays – informuje touroperator w komunikacie.

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W nowej roli będzie odpowiedzialna za dalszy rozwój strategii handlowej touroperatora, wzmacnianie współpracy z partnerami biznesowymi, rozwój kanałów dystrybucji oraz zarządzanie zespołem sprzedaży i Contact Centre.

– Powierzając Agnieszce tę funkcję, stawiamy na rozwój sprzedaży w pełnym wymiarze – zarówno w kanałach agencyjnych, jak i własnych. Jej zadaniem będzie dalsze wzmacnianie relacji z partnerami, optymalizacja wyników i budowa efektywnego modelu sprzedaży, odpowiadającego na zmieniające się potrzeby rynku – mówi dyrektor generalny Sun & Fun Holidays Semir Hamouda, cytowany w komunikacie.

– Awans Agnieszki jest naturalnym następstwem jej wieloletniego doświadczenia, znajomości rynku i konsekwentnej pracy na rzecz rozwoju firmy. Jej kompetencje i relacje z partnerami handlowymi będą ważnym wsparciem w realizacji naszych ambitnych planów biznesowych – dodaje.

– Objęcie nowej roli to dla mnie duże wyróżnienie, ale także odpowiedzialność i motywacja do dalszej pracy. Cieszę się, że mogę rozwijać sprzedaż Sun & Fun Holidays wspólnie z naszymi partnerami i zespołem, z którym od lat realizujemy ambitne cele. Wierzę, że dzięki konsekwentnym działaniom będziemy dalej umacniać naszą pozycję na rynku – komentuje nowo mianowana dyrektor.

Od agenta do dyrektora sprzedaży

Agnieszka Hammami jest związana z branżą turystyczną od 13 lat. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie (kierunek turystyka i rekreacja).

Karierę rozpoczęła od prowadzenia własnego biura turystycznego w Warszawie. Doświadczenie zdobyte w dziedzinie sprzedaży agencyjnej pozwoliło jej poznać potrzeby partnerów handlowych i mechanizmy funkcjonowania rynku turystycznego.

Do zespołu Sun & Fun Holidays dołączyła ponad osiem lat temu. Od tego czasu systematycznie awansowała, obejmując kolejne stanowiska menedżerskie. Karierę w firmie rozpoczęła jako regionalny menedżer sprzedaży, odpowiadając za rozwój współpracy z biurami agencyjnymi i realizację celów sprzedażowych w powierzonym regionie. Następnie jako menedżer sprzedaży sieci agencyjnej zarządzała siecią agencyjną i wspierała realizację strategii sprzedażowej touroperatora. Ostatnio pełniła funkcję starszego menedżera ds. projektów sprzedażowych, odpowiadając za realizację kluczowych projektów sprzedażowych i inicjatyw wspierających rozwój biznesu.

Agnieszka Hammami jest doskonale znana środowisku agentów turystycznych. Przez lata aktywnie uczestniczyła w budowaniu relacji z partnerami handlowymi, prowadziła liczne szkolenia sprzedażowe i organizowała wyjazdy studyjne, podczas których promowała ofertę Sun & Fun Holidays i dzieliła się wiedzą o produktach firmy.

Biuro podróży Sun & Fun Holidays, działające na polskim rynku od ponad 20 lat, specjalizuje się w organizowaniu wakacji w formule all inclusive w ulubionych miejscach wypoczynku Polaków: w Egipcie, Tunezji, Bułgarii, Turcji, na Cyprze, w Grecji i Albanii. Wizytówką Sun & Fun Holidays jest profesjonalna opieka polskojęzycznych rezydentów i autorski program animacji – czytamy w komunikacie.