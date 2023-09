W Egipcie powstaje nowa wioska turystyczna. Buduje ją sieć hoteli

Grupa Hotelowa Jaz to jedna ze spółek należących do Grupy Travco, na czele której stoi rodzina el Chiaty (w Polsce znana z tego, że kilka lat temu zainwestowała w upadające biuro Alfa Star). Firma blisko współpracuje z Grupą TUI, obsługuje w Egipcie klientów tego touroperatora, w jego ofercie znajdują się też hotele należące do firmy.

Teraz sieć Jaz chce rozwinąć strefę hotelową Marsa Mares Bay w Egipcie. W sumie działać ma tam 10 hoteli, a jako pierwszy gości przyjmować zaczął Iberotel Costa Mares, który rozpoczął działalność w czasie pandemii. W listopadzie tego roku podwoje otworzy Jaz Amara, pięciogwiazdkowy obiekt, który będzie dysponował 272 pokojami. W dalszej kolejności planowane jest uruchomienie hoteli tylko dla dorosłych, ale też dla rodzin z dziećmi i dla klientów nastawionych na wypoczynek w stylu spa&wellness oraz miłośników gry w golfa - pisze niemiecki portal Touristik Aktuell.

Marsa Mares leży 10 minut drogi od lotniska w Marsa Alam. Wybrzeże słynie z pięknie zachowanego świata podwodnego i jest szczególnie chętnie odwiedzane przez miłośników nurkowania. Można tam zobaczyć żółwie wodne i krowy morskie – utrzymuje portal.