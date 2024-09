Punktualne koleje niemieckie? Może za trzy lata

Deutsche Bahn notuje straty i opóźnienia

Na razie sytuacja wygląda zgoła inaczej. W pierwszej połowie roku strata operacyjna wyniosła 1,2 miliarda euro, a w sierpniu tylko 60,6 procent pociągów dalekobieżnych dotarło do miejsca docelowego punktualnie.

- Koleje muszą wyjść na plus, i to nie za pięć czy sześć lat, ale tak szybko, jak to możliwe – mówi federalny minister transportu Volker Wissing. Minister chce być informowany o postępach co trzy miesiące.

Dzięki programowi restrukturyzacji DB wpisuje się w strategię parasolową Silnej Kolei (DSS), obowiązującej od 2019 roku, który zakłada między innymi modernizację ważnych tras, czy wprowadzenie nowego systemu budowy lepiej chroniącego przed opóźnieniami wynikającymi z krótkich prac remontowych.

Z raportu „Süddeutsche Zeitung” wynika, że Lutz obiecuje więcej połączeń dla osób dojeżdżających do pracy i większą liczbę sprinterów. Chce także przeprojektować sieć lokalną. Plan zakłada skrócenie czasu kursowania pociągów oraz pozostawienie w rezerwie mniejszej liczby pociągów ekspresowych ICE.