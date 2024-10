W tym europejskim kraju będzie można jeździć pociągami przez miesiąc za 20 euro

„Ci, którzy mieszkają w Bradze i chcą pojechać do Porto lub Aveiro, ci, którzy mieszkają w Aveiro i chcą pojechać do Leirii lub Lizbony, ci, którzy mieszkają w Leirii i chcą pojechać do Lizbony lub Faro, będą mieli możliwość, za 20 euro miesięcznie, podróżowania portugalską koleją. Dzięki temu będą mogli się przemieszczać, chroniąc środowisko” - powiedział Montenegro.

Pracownicy kolei krytykują zielony karnet

Nie wszyscy popierają pomysł taniego karnetu. Komisja pracownicza CP uważa, że jego wprowadzenie spowoduje katastrofę finansową państwowej spółki kolejowej. Zarzuca też rządowi brak „zdolności reagowania na wzrost popytu”.

„20 euro to mniej niż kosztuje bilet na pociąg Intercidades z Lizbony do Coimbry (21,3 euro w drugiej klasie, 26,8 euro w pierwszej klasie). To daje pojęcie o wpływie finansowym tego karnetu” - napisała komisja w oświadczeniu.

Rząd nie podał jeszcze wielu ważnych informacji na temat karnetu, na przykład kiedy dokładnie będzie on dostępny i kto będzie mógł go kupić. Być może zostanie on wprowadzony jeszcze przed końcem roku, po negocjacjach z CP.

Miesięczne bilety kolejowe wprowadziło kilka krajów europejskich, między innymi Niemcy (Deutschlandticket - 58 euro po niedawnej podwyżce z 49 euro), Francja (Pass Rail - 49 euro), Austria (Klimaticket - 1095 euro), Węgry (karnet krajowy - 49 euro, karnet regionalny - 25 euro).