Greenpeace: Nie opłaca się jeździć koleją. Samoloty są tańsze

Greenpeace porównał w Niemczech najniższe ceny biletów lotniczych i kolejowych w jedną stronę na 142 trasach, przy różnych terminach rezerwacji. Wyniki pokazały, że kolej była tańsza jedynie na 46 procent zbadanych tras.
– Wielu ludzi chętnie pojechałoby na wakacje pociągiem, lecz napotyka na brak dogodnych połączeń, skomplikowane systemy rezerwacyjne i wygórowane ceny – wyjaśnia ekspertka Greenpeace'u ds. transportu, Lena Donat, cytowana przez austriacki portal branży turystycznej TIP Online.
Jej zdaniem „absurdem jest, że podróżni w Europie, dzięki hojnym subsydiom i zwolnieniom podatkowym, są zachęcani do wybierania szkodliwego dla klimatu samolotu, podczas gdy kolej – niskoemisyjny środek transportu – obciążona jest wieloma opłatami”. Podróżni wybierający kolej powinni, jak zaznacza Greenpeace, „zawsze i wszędzie płacić mniej niż za lot”.
Organizacja domaga się zwiększenia liczby bezpośrednich połączeń kolejowych w Europie, obniżenia podatków od podróży koleją i „sprawiedliwego” opodatkowania lotów – począwszy od podatku od biletów w klasie biznes i pierwszej. Jak zaznacza Greenpeace, latanie to najbardziej szkodliwy dla klimatu i niesprawiedliwy społecznie sposób podróżowania – 1 procent światowej populacji powoduje połowę emisji dwutlenku węgla wynikającej z korzystania z lotnictwa na świecie.
Z analizy wynika, że podróże pociągiem z Niemiec do miast w Polsce, Czechach, Austrii i Belgii są niemal zawsze tańsze niż loty, a bilety kolejowe do Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch często kosztują znacznie więcej niż bilety lotnicze.
e 142 zbadanych tras 33 stanowiły połączenia krajowe w Niemczech – tam kolej okazała się tańsza w wypadku 70 procent tras. Z kolei na 109 tras międzynarodowych przewaga cenowa kolei wystąpiła jedynie w 39 procent przejazdów.
