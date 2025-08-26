Reklama

Greenpeace: Nie opłaca się jeździć koleją. Samoloty są tańsze

Podróżowanie koleją, mimo że odbywa się z mniejszą szkodą dla środowiska naturalnego i klimatu, jest w Europie z reguły droższe niż latanie. Szczególnie dotyczy to połączeń międzynarodowych – wynika z analizy Greenpeace'u.

Publikacja: 26.08.2025 00:11

Greenpeace: Nie opłaca się jeździć koleją. Samoloty są tańsze

Foto: PAP/EPA, Peter Kneffel

Marzena Buczkowska-German

Greenpeace porównał w Niemczech najniższe ceny biletów lotniczych i kolejowych w jedną stronę na 142 trasach, przy różnych terminach rezerwacji. Wyniki pokazały, że kolej była tańsza jedynie na 46 procent zbadanych tras.

Kolej kosztuje za drogo, nie jest konkurencyjna dla lotnictwa

Wielu ludzi chętnie pojechałoby na wakacje pociągiem, lecz napotyka na brak dogodnych połączeń, skomplikowane systemy rezerwacyjne i wygórowane ceny – wyjaśnia ekspertka Greenpeace'u ds. transportu, Lena Donat, cytowana przez austriacki portal branży turystycznej TIP Online.

Czytaj więcej

W trasę po Europie ruszają sypialne autobusy. Z barem i przebieralnią
Autobusy
W trasę po Europie ruszają sypialne autobusy. Z barem i przebieralnią

Jej zdaniem „absurdem jest, że podróżni w Europie, dzięki hojnym subsydiom i zwolnieniom podatkowym, są zachęcani do wybierania szkodliwego dla klimatu samolotu, podczas gdy kolej – niskoemisyjny środek transportu – obciążona jest wieloma opłatami”. Podróżni wybierający kolej powinni, jak zaznacza Greenpeace, „zawsze i wszędzie płacić mniej niż za lot”.

Organizacja domaga się zwiększenia liczby bezpośrednich połączeń kolejowych w Europie, obniżenia podatków od podróży koleją i „sprawiedliwego” opodatkowania lotów – począwszy od podatku od biletów w klasie biznes i pierwszej. Jak zaznacza Greenpeace, latanie to najbardziej szkodliwy dla klimatu i niesprawiedliwy społecznie sposób podróżowania – 1 procent światowej populacji powoduje połowę emisji dwutlenku węgla wynikającej z korzystania z lotnictwa na świecie.

Reklama
Reklama

Podróże do Europy Wschodniej tańsze niż do Zachodniej

Z analizy wynika, że podróże pociągiem z Niemiec do miast w Polsce, Czechach, Austrii i Belgii są niemal zawsze tańsze niż loty, a bilety kolejowe do Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch często kosztują znacznie więcej niż bilety lotnicze.

e 142 zbadanych tras 33 stanowiły połączenia krajowe w Niemczech – tam kolej okazała się tańsza w wypadku 70 procent tras. Z kolei na 109 tras międzynarodowych przewaga cenowa kolei wystąpiła jedynie w 39 procent przejazdów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Organizacje Greenpeace Turystyka Klimat cena Kolej Lotnictwo Zmiany klimatu

Greenpeace porównał w Niemczech najniższe ceny biletów lotniczych i kolejowych w jedną stronę na 142 trasach, przy różnych terminach rezerwacji. Wyniki pokazały, że kolej była tańsza jedynie na 46 procent zbadanych tras.

Kolej kosztuje za drogo, nie jest konkurencyjna dla lotnictwa

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
W jedenaście godzin pasażerowie z Pragi mają się przemieścić do Kopenhagi
Kolej
Ze środka Europy na północ kontynentu - będzie nowe międzynarodowe połączenie kolejowe
Deutsche Bahn: Coraz więcej długich podróży koleją. A najwięcej z Berlina do Krakowa
Kolej
Deutsche Bahn: Coraz więcej długich podróży koleją. A najwięcej z Berlina do Krakowa
FlixTrain zamówił 65 pociągów dużych prędkości
Kolej
FlixTrain kupuje pociągi dużych prędkości. „To otwiera nową erę kolei w Europie”
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Szybki pociąg połączy Madryt z Lizboną. Pretekstem piłka nożna
Kolej
Szybki pociąg połączy Madryt z Lizboną. Pretekstem piłka nożna
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie