Greenpeace: Nie opłaca się jeździć koleją. Samoloty są tańsze

Greenpeace porównał w Niemczech najniższe ceny biletów lotniczych i kolejowych w jedną stronę na 142 trasach, przy różnych terminach rezerwacji. Wyniki pokazały, że kolej była tańsza jedynie na 46 procent zbadanych tras.

Reklama Reklama

Kolej kosztuje za drogo, nie jest konkurencyjna dla lotnictwa

– Wielu ludzi chętnie pojechałoby na wakacje pociągiem, lecz napotyka na brak dogodnych połączeń, skomplikowane systemy rezerwacyjne i wygórowane ceny – wyjaśnia ekspertka Greenpeace'u ds. transportu, Lena Donat, cytowana przez austriacki portal branży turystycznej TIP Online.

Jej zdaniem „absurdem jest, że podróżni w Europie, dzięki hojnym subsydiom i zwolnieniom podatkowym, są zachęcani do wybierania szkodliwego dla klimatu samolotu, podczas gdy kolej – niskoemisyjny środek transportu – obciążona jest wieloma opłatami”. Podróżni wybierający kolej powinni, jak zaznacza Greenpeace, „zawsze i wszędzie płacić mniej niż za lot”.

Organizacja domaga się zwiększenia liczby bezpośrednich połączeń kolejowych w Europie, obniżenia podatków od podróży koleją i „sprawiedliwego” opodatkowania lotów – począwszy od podatku od biletów w klasie biznes i pierwszej. Jak zaznacza Greenpeace, latanie to najbardziej szkodliwy dla klimatu i niesprawiedliwy społecznie sposób podróżowania – 1 procent światowej populacji powoduje połowę emisji dwutlenku węgla wynikającej z korzystania z lotnictwa na świecie.