Największa tania linia lotnicza w Turcji Pegasus Airlines zwiększa siatkę połączeń z Polską, podaje turecki portal branży lotniczej HavaSoyaMedya. Od 29 grudnia będzie latać raz w tygodniu z Warszawy do Izmiru, a od 31 grudnia z Warszawy do Antalyi i z Krakowa do Antalyi. Tym samym tygodniowo połączeń będzie pięć, obecnie linia obsługuje trasy z Warszawy i Krakowa do Ankary.

Polska jest coraz ważniejszym rynkiem źródłowym dla Turcji, a zainteresowanie tym krajem wśród polskich turystów zwiększa się od czasu pandemii. W statystykach Riwiery Tureckiej nad Morzem Śródziemnym Polacy zajmują nawet piątą pozycję wśród państw z największą liczbą turystów.

Pegasus lata do 47 krajów (96 kierunków) - z uwagi na rodzaj floty może realizować loty trwające maksymalnie sześć godzin. 80 procent połączeń to rejsy zagraniczne, pozostałe 20 procent to trasy krajowe. Na przyszły rok przewoźnik zapowiada zwiększenie liczby samolotów o 12 - nowych maszyn będzie co prawda 17, ale pięć z niej wyjdzie. Skutkiem będzie zwiększenie podaży o około 12 procent.

W 2022 roku Pegasus Airlines przewiozły 26,9 miliona pasażerów, czyli o 33,7 procent więcej niż rok wcześniej. Przychody firmy zamknęły się na poziomie 2,45 miliarda euro.