Turyści już planują wakacje 2025. Komu śpieszy się najbardziej i dokąd?

Sabre

W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły rezerwacje z rocznym wyprzedzeniem do Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Tajlandii, Indii, na Malediwy i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Coraz większym wzięciem cieszą się też Barbados i Sri Lanka, choć nie weszły jeszcze do pierwszej dziesiątki.

Kto pojedzie do Tajlandii?

Według danych Sabre jednym z najszybciej zyskujących na popularności kierunków jest Tajlandia. Większość podróżnych wybierających się do Tajlandii na początku przyszłego roku pochodzi z krajów, w których panuje wtedy zima, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, ale też Niemiec, Danii, Francji, Holandii, Austrii czy Szwecji.

Sabre

Okno rezerwacyjne wreszcie się wydłuża

Zdaniem Sabre wzrost liczby rezerwacji z rocznym wyprzedzeniem to przejaw zmiany nawyków podróżniczych, których turyści nabrali w czasie pandemii. W jej trakcie i bezpośrednio po niej podróżni kupowali bilety bliżej terminu podróży. Obecnie tendencja ta się odwraca, bo podróżni czują się pewnie.