Jet2.com lata na jarmark bożonarodzeniowy do Gdańska. „Bezkonkurencyjny program”

Jet2.com i Jet2holidays rozpoczęły największy w historii program sprzedaży wycieczek na jarmarki bożonarodzeniowe - podaje w komunikacie prasowym Port Lotniczy Gdańsk. Wśród nich znalazł się także jarmark w Gdańsku.

Pasażerów inauguracyjnego lotu z Birmingham gdańskie lotnisko powitało w piątek, 29 listopada. Przyleciał także samolot z Manchesteru.

Jet2.com będzie w tym sezonie latał z tych dwóch brytyjskich lotnisk do Gdańska dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki. Loty będą realizowane do 23 grudnia.

Jet2.com i Jet2holidays już dziś zapowiadają rozszerzenie programu lotów na jarmark do Gdańska - przyszłej zimy uruchomią także połączenia z Newcastle.

- To wyjątkowe, sezonowe loty z Wielkiej Brytanii do Gdańska, do pięknego także zimą miasta, na cudowne wydarzenie, jakim jest świąteczny jarmark, który właśnie zdobył tytuł najlepszego w Europie. Zapraszamy do Gdańska, Trójmiasta i na całe Pomorze gości z Wielkiej Brytanii, którzy chcą poczuć klimat Bożego Narodzenia, zrobić oryginalne zakupy i kosztować unikalnych smaków. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Jet2.com docenił walory świątecznych podróży do Gdańska i uruchomił połączenia do naszego miasta - mówi prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski, cytowany w komunikacie.