71 kierunków w zimowej siatce połączeń lotniczych z Gdańska. Jedna nowość

Do siatki zimowej powracają loty do Werony, co jest głównie oferta dla narciarzy. Wizz Air będzie latał do tego włoskiego miasta od stycznia do końca marca 2025. Inną propozycję ma dla pasażerów z Wielkiej Brytanii linia lotnicza Jet2.com, która uruchamia połączenia z Birmingham i Manchesteru od 29 listopada do 23 grudnia, czyli w czasie, gdy w Gdańsku będzie świąteczny jarmark.

- Proponujemy naszym pasażerom bardzo ciekawe połączenia na jesień i zimę, zarówno do miejsc, w których znajdą trochę lata i wakacyjnego klimatu, do miast i regionów w Europie, gdzie turystyka nigdy nie zamiera, ale także do idealnych miejsc na narty, zarówno na południu jak i północy Europy – przekonuje cytowany w komunikacie prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski. - Bardzo nas cieszy, że pojawia się zupełnie nowa propozycja lotów do Portugalii, na Maderę, czyli wyspę wiecznej wiosny. Wyjątkową satysfakcję mamy także z powodu oferty lotów czarterowych do Dubaju i na Zanzibar.

Siatka lotów regularnych z Gdańska w sezonie jesienno-zimowym 2024/2025

Wizz Air: Aberdeen, Alesund, Alicante, Barcelona El-Prat, Bergen, Dortmund, Eindhoven, Goteborg, Hamburg, Haugesund, Kopenhaga, Larnaka, Leeds-Bradford, Liverpool, Londyn-Luton, Madera, Malaga, Malmo, Mediolan-Malpensa, Oslo-Gardermoen, Oslo-Torp, Paryż-Beauvais, Rejkiawik-Keflavik, Rzym, Stavanger, Sztokholm-Arlanda, Teneryfa, Tromso, Trondheim, Turku, Walencja, Werona.

Ryanair: Alicante, Barcelona-El Prat, Belfast, Billund, Bristol, Cork, Dublin, Edynburg, Goteborg, Hamburg, Kopenhaga, Kraków, Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, Malaga, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Neapol, Oslo-Torp, Pafos, Paryż-Beauvais, Praga, Ryga, Rzym, Skelleftea, Sztokholm-Arlanda, Wenecja, Wrocław.

LOT Warszawa. KLM: Amsterdam. SAS: Kopenhaga. Lufthansa: Frankfurt, Monachium. Norwegian: Bergen, Oslo-Gardermoen. Finnair: Helsinki. Jet2.com: Birmingham, Manchester.

Bardzo ciekawie przedstawia się oferta biur podróży na sezon jesienno-zimowy. Polecicie z Gdańska czarterami do sześciu krajów: Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Tanzanii, Egiptu, Turcji, na hiszpańską Fuerteventurę i portugalską Maderę. Coral Travel od 20 grudnia do 28 lutego uruchamia połączenia do Dubaju. Itaka zaprasza m.in. na Zanzibar, TUI na Maderę i Fuerteventurę, a Rainbow do Egiptu.