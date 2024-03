Letnie połączenia lotnicze z Gdańska – 70 kierunków w 23 krajach

Dokąd można polecieć z Gdańska?

Oto lista wszystkich kierunków. Ryanair: Aarhus, Alicante, Barcelona-El Prat, Belfast, Billund, Brindisi, Bristol, Burgas, Chania, Cork, Dublin, Edynburg, Goeteborg, Hamburg, Kopenhaga, Korfu, Kraków, Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, Lublin, Malaga, Malta, Manchester, Mediolan-Bergamo, Neapol, Newcastle, Oslo-Torp, Pafos, Paryż-Beauvais, Piza, Podgorica, Praga, Ryga, Rzym, Santoryn, Skelleftea, Sztokholm-Arlanda, Wenecja, Wrocław, Vaxjo, Zadar.

Wizz Air: Aberdeen, Alesund, Alicante, Barcelona El-Prat, Bergen, Burgas, Dortmund, Eindhoven, Goeteborg, Hamburg, Haugesund, Heraklion, Kopenhaga, Larnaka, Leeds-Bradford, Liverpool, Londyn-Luton, Malaga, Malmo, Oslo-Gardermoen, Oslo-Torp, Paryż-Beauvais, Rejkiawik-Keflavik, Rzym, Split, Stavanger, Sztokholm-Arlanda, Teneryfa, Tirana, Tromso, Trondheim, Turku, Walencja.

Poza tym do Warszawy i Rzeszowa można polecieć z LOT-em, do Amsterdamu z KLM-em; Kopenhagi z SAS-em, Frankfurtu i Monachium z Lufthansą, do Bergen i Oslo-Gardermoen z Norwegianem, do Helsinek z Finnairem, do Duesseldorfu z Eurowingsem i do Zurychu ze Swissem.

Połączenia czarterowe z Gdańska

W nadchodzącym sezonie wakacyjnym biura podróży zaoferują turystom nowe czarterowe kierunki z Gdańska do Salonik w Grecji, do Podgoricy w Czarnogórze, do Girony w Hiszpanii i na Dżerbę w Tunezji. Pozostają w ofercie biur podróży Coral Travel, TUI, Itaka, Rainbow i Grecos wyjazdy do popularnych kurortów w Turcji (Antalya, Bodrum, Izmir), Egipcie (Hurgada, Marsa Alam, Szarm el-Szejk), Tunezji (Enfidha, Monastyr), Bułgarii (Warna, Burgas), Hiszpanii (Barcelona, Malaga), Albanii (Tirana), na wyspach greckich (Heraklion, Rodos, Korfu, Kos, Chania, Zakintos), na wyspach hiszpańskich (Majorka) i na Cyprze (Larnaka).

Z Gdańska latać będą samoloty linii czarterowych Enter Air, Buzz, Sky Up, SkyExpress, Air Cairo, Nouvelair, Ryanair Sun, Smartwings Poland, European Air CharterPegasus, Corendon i Mavi Gok. W roli czarterów polecą też do Turcji samoloty LOT-u.