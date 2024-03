Lato na Lotnisku Chopina: 122 kierunki, w tym kilka nowości

Lotnisko informuje w komunikacie, jakie będą nowe połączenia i zmiany. Od 4 czerwca LOT połączy Polskę z Arabią Saudyjską. Rejsy do Rijadu będą odbywać się trzy razy w tygodniu — we wtorki, czwartki i niedziele. Ten sam przewoźnik od 11 kwietnia wraca na trasę do Aten. Loty zaplanował codziennie.

Nowości na Lotnisku Chopina

3 maja wystartują rejsy tureckiej linii SunExpress do Izmiru. Loty będą początkowo wykonywane trzy razy w tygodniu, we wtorki, środy i piątki, ale od lipca ich częstotliwość wzrośnie do sześciu w tygodniu (bez sobót). Linie SunExpress realizowały wcześniej na tej trasie rejsy czarterowe, które zawiesiły we wrześniu 2021 roku.

W czerwcu planowane jest również uruchomienie wyjątkowego połączenia – linii Ethiopian do Addis Abeby. Będzie to drugie połączenie rozkładowe, po Kairze, do Afryki. Rejsy mają odbywać się cztery razy w tygodniu, tyle, że przewoźnik nie sprzedaje jeszcze na nie biletów.

– Bardzo cieszą nas nowe kierunki. Staramy się, aby siatka połączeń była jak najatrakcyjniejsza dla pasażerów – mówi cytowana w komunikacie rzecznika Lotniska Chopina Anna Dermont. – Najbliższy weekend jest wyjątkowy, w niedzielę wchodzi bowiem w życie czas letni (należy przesunąć wskazówki zegarków do przodu), o czym warto pamiętać planując podróż. Poza tym 31 marca do strefy Schengen w transporcie lotniczym wejdą dwa nowe kraje – Bułgaria i Rumunia. Co oznacza, że podróżując do tych państw pasażerowie nie będą już kierować się do kontroli paszportowej.