Pięć nowości w letnim rozkładzie lotów z Katowic. W sumie 106 kierunków

Bogata jest również oferta rejsów realizowanych do Hiszpanii – biura podróży zaoferują 11 kierunków czarterowych do tego kraju, to jest do Barcelony, na Fuerteventurę, do Girony, na Gran Canarię, Ibizę, Lanzarote, La Palmę, do Malagi, na Minorkę, do Palmy De Mallorca i na Teneryfę.

W ramach czterech kierunków możliwe będzie spędzenie wakacji w Egipcie (Hurghada, Marsa Alam, Szarm el-Szejk), Turcji (Antalya, Bodrum, Dalaman, Izmir) i we Włoszech (Katania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo). Trzy trasy będą dostępne do Tunezji (Enfidha, Dżerba, Monastyr), a dwie do Bułgarii (Burgas, Warna), na Cypr (Larnaka, Pafos), do Czarnogóry (Podgorica, Tivat) oraz Portugalii (Faro, Madera).

Pojedyncze kierunki umożliwią spędzenie wakacji w Albanii (Tirana), Chorwacji (Dubrownik), Kenii (Mombasa), Macedonii (Ohryda), Maroku (Agadir), Omanie (Salalah), Tanzanii (Zanzibar), na Wyspach Zielonego Przylądka (Boa Vista) i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Dubaj).

- Z naszych prognoz wynika, że w sezonie letnim z połączeń z Katowic skorzysta rekordowa liczba pasażerów. Od początku kwietnia do końca października spodziewamy się obsłużyć ponad 4,5 miliona podróżnych, a przez cały 2024 rok powyżej 6 milionów. W szczycie sezonu letniego, czyli w lipcu i w sierpniu, możemy przekroczyć liczbę 800 tys. odprawionych pasażerów miesięcznie – mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.