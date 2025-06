Rekordowy maj w Katowice Airport. W czerwcu padnie kolejny rekord, dzięki Wizz Airowi

W czerwcu trzy nowe połączenia Wizz Aira z Katowice Airport

- Maj był kolejnym z rzędu miesiącem z rekordem ruchu pasażerskiego na katowickim lotnisku. W czerwcu spodziewamy się dalszego znaczącego wzrostu liczby podróżnych - dotyczy to zarówno przewozów regularnych, jak i czarterowych. W tym pierwszym segmencie wzrost napędzać będzie rozwój katowickiej bazy linii Wizz Air. Na początku czerwca przewoźnik uruchomił z Katowice Airport trzy nowe kierunki, to jest Pizę, Kiszyniów i Madryt, oraz dodał do bazy szóstego airbusa z rodziny A320 - mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w komunikacie.

Od stycznia do końca maja lotnisko obsłużyło prawie 2,2 miliona pasażerów, czyli o 304,9 tysiąca więcej (plus 16,3 procent) niż rok wcześniej. W sobotę 24 maja w Pyrzowicach pojawił się dwumilionowy podróżny w 2025 roku. Nigdy wcześniej lotnisko nie zanotowało takiej liczby pasażerów w tak krótkim czasie. Pobity został rekord z 2024 roku, kiedy dwumilionowego podróżnego obsłużono 6 czerwca.

W pierwszych pięciu miesiącach katowickie lotnisko odprawiło 1,2 miliona pasażerów rejsów regularnych, czyli o 88,3 tysiąca więcej (plus 7,6 procent) niż rok wcześniej. Z oferty biur podróży z wylotem z Pyrzowic skorzystało 905,1 tysiąca pasażerów, to jest o 202,5 tysiąca więcej (plus 28,8 procent) niż w tym samym czasie w 2024 roku.

Od stycznia do maja odbyło się 17 461 startów i lądowań, o 1441 więcej (plus 9 procent) niż rok wcześniej.

W 2024 roku z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało rekordowe 6,4 miliona pasażerów. Prognoza na 2025 rok zakłada obsłużenie około 7 milionów podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii portu.