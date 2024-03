Lato na lotnisku we Wrocławiu – nowe trasy prowadzą na północ i południe

Już w lany poniedziałek pierwszy raz z Wrocławia wystartują samoloty do Helsinek i do Marsylii. A w kolejnych dniach i tygodniach do Oslo i Kopenhagi. Połączenia zapewni linia lotnicza Norwegian. Mocną pozycję zachowują sezonowe loty na południe, które częściowo pojawiły się już w marcu, a wśród nich m.in. Ateny i Kreta w Grecji, czarnogórska Podgorica i Piza we Włoszech – czytamy w komunikacie lotniska.

Reklama

Niebawem dołączy do nich też bijący przed rokiem rekordy popularności Zadar.

Dużą popularnością co roku cieszy się Grecja.

Po udanym debiucie pozycję w siatce połączeń utrzymają nowości z zimy, na czele z marokańskim Agadirem.

Mocną pozycję utrzymują także kraje śródziemnomorskie. Hiszpania to najpopularniejszy kierunek na początku 2024 roku. W nowej siatce pasażerowie cztery razy w tygodniu polecą do Walencji oraz sześć razy do Malagi. Włoy, to po Wielkiej Brytanii kraj z największą liczbą połączeń z Wrocławia, na czele z Rzymem, Neapolem i Mediolanem.