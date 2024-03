Pod hotel Hampton by Hilton Wroclaw Airport wmurowano kamień węgielny

Czytaj więcej Lotniska Lotnisko Wrocław będzie miało własny hotel. Właśnie ruszyła budowa Osiem kondygnacji (w tym jedna podziemna), pięć pięter ze 122 pokojami i ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych sklepów – wrocławskie lotnisko rozpoczęło budowę hotelu.

We wmurowaniu kamienia węgielnego wzięli udział przedstawiciele zarządu inwestora, biura projektowego, inwestora zastępczego realizującego inwestycję i franczyzodawcy Hiltona.

Materiały prasowe

- Obecnie w Polsce mamy 45 hoteli, zarówno już działających, jak i na różnych etapach inwestycyjnych, i dalej skupiamy się na powiększaniu ich liczby - mówi starsza dyrektor ds. rozwoju na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią Magdalena Sekutowska.

- Najszybciej powstają hotele marki Hampton by Hilton, w tej chwili większość naszych hoteli pod nią działa. Hampton by Hilton Wrocław Airport to nasz piąty hotel lotniskowy w Polsce i wyznacznik, jak popularność Polski wzrasta wśród podróżujących międzynarodowo i jak prężnie rozwijają się hotele Hiltona w Polsce - podkreśla.