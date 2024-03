Coraz więcej gości w hotelach. Marzec zapowiada ożywienie

Dane różniły się w zależności od tego, czy chodziło o hotele biznesowe czy o wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych. W 47 procent hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w porównaniu z lutym poprzedniego roku, w tym jedna trzecia obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 punktów procentowych.

Z kolei 36 procent hoteli poprawiło obłożenie, w tym 29 procent stanowiła grupa z frekwencją większą do 10 punktów procentowych. W 64 procentach obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do lutego zeszłego roku, w tym 44 procent zanotowało spadek frekwencji do 10 punktów procentowych. Jedna trzecia poprawiła zaś obłożenie, z najliczniejszą grupą 24 procent hoteli z frekwencją wyższą do 10 punktów procentowych.

W lutym turyści zagraniczni stanowili średnio w całej grupie ankietowanych 27 procent gości. W hotelach biznesowych wskaźnik ten wyniósł 29 procent, a w wypoczynkowych - 20 procent.

Ceny w hotelach rosną coraz wolniej

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w lutym średnie ceny rosły, porównując rok do roku, ale tempo zwyżki wyhamowało,wyniki były więc bardzo zbliżone do tych ze stycznia. Odpowiedzi ankietowanych hotelarzy wskazują, że 59 procent hoteli podniosło ceny w stosunku do lutego 2023 roku, w tym prawie połowa (48 proc.) odnotowała wzrost do 10 procent. 41 procent hoteli miało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe.

Hotelarze patrzą z nadzieją na rezerwacje marcowe

Dane o rezerwacjach na marzec wskazują na ożywienie w hotelach biznesowych przy jednoczesnym spadku w obiektach wypoczynkowych – relacjonuje dalej raport z badania. To efekt skumulowania się ostatnich tygodni ferii zimowych i początku powrotu klientów biznesowych do hoteli.

W całej grupie ankietowanych prawie połowa (48 procent, o 8 punktów procentowych mniej niż w styczniu) hoteli wskazuje frekwencję poniżej 30 procent. Obłożenie powyżej 50 procent ma 14 procent obiektów.