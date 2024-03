Platforma uruchamia nowe rezerwowanie noclegów. "Będziemy konkurować z największymi"

Nocowanie.pl, internetowy pośrednik w rezerwowaniu noclegów, „przez 18 lat funkcjonowało w modelu abonamentowym, dając użytkownikom tylko możliwość wysłania zapytań do obiektów noclegowych”. Na tej podstawie właściciele obiektów noclegowych dostawali wiadomości lub telefony, aby już samemu zarezerwować nocleg zgodnie z życzeniem turysty.

– Dziś, 12 marca, przełączamy na rezerwacyjność 12 największych miast. Później co miesiąc będziemy dodawać kolejne – zapowiada prezes Nocowanie.pl Tomasz Machała. - W grudniu 2024 ponad 70 procent naszego ruchu będzie trafiać do lokalizacji rezerwacyjnych. To jest dla Nocowanie.pl największa zmiana od chwili powstania i nasza największa szansa na rozwój. To odpowiedź na zmieniające się oczekiwania. Turyści chcą noclegów w świetnych cenach i dostępnych od razu, wysyłanie zapytań ma swoich fanów, ale ich liczba maleje - dodaje.

Tylko w zeszłym roku Nocowanie.pl pozyskało trzy tysiące obiektów „w modelu rezerwacyjnym”, dzięki czemu serwis umożliwiał rezerwowanie online w ponad 8199 obiektów noclegowych w całej Polsce i wysyłanie zapytania do ponad 13 500 kolejnych.

W tym roku serwis planuje zdobyć jeszcze kilka tysięcy partnerów, które będą działać „w modelu rezerwacyjnym”. Elementem transformacji jest też wprowadzenie możliwości „Abonament Plus”, łączącej korzyści obu rozwiązań.