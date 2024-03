Lotnisko we Wrocławiu: Udany luty zapowiedzią dobrego sezonu letniego

- Lutowy rekord to potwierdzenie dobrego kierunku, w którym podąża wrocławskie lotnisko. Jestem także przekonany, że to zapowiedź udanego sezonu letniego z nowymi przewoźnikami, jak Finnair i Norwegian, a także kierunkami - Helsinkami, Marsylią, Oslo i Kopenhagą. Wierzę, że to umożliwi nam utrzymanie tendencji wzrostowej, by na koniec roku przebić barierę 4 milionów podróżnych i stawiać sobie kolejne ambitne cele - mówi wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara.

Najbardziej obłożonym kierunkiem pozostaje Wielka Brytania z wynikiem 52,5 tysiąca podróżnych. Tu niezmiennie najpopularniejsze są loty do Londynu (29,2 tysiąca). Po dodaniu Irlandii wynik Wysp Brytyjskich to ponad 68,2 tysiąca pasażerów. Wśród państw zachodniej Europy silną pozycję utrzymują Niemcy (23,9 tysiąca podróżnych) i Holandia (13 tysięcy), które łączą z Wrocławiem zarówno przewoźnicy tradycyjni - Lufthansa, Air Dolomiti i KLM, jak i niskokosztowy Wizz Air.

Czytaj więcej Lotniska Ponad 300 tysięcy pasażerów w styczniu - to rekord lotniska w Katowicach W styczniu katowickie lotnisko obsłużyło 307 tysięcy podróżnych, o 15,1 procent więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Był to więc najlepszy pierwszy miesiąc roku w historii lotniska – informuje właściciel lotniska spółka Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze.

Pierwsze letnie kierunki już od początku marca

Zimowa siatka połączeń wrocławskiego lotniska obowiązuje do końca marca. Jednak jeszcze w tym miesiącu do rozkładu powrócą letnie kierunki, łącznie z zeszłorocznym hitem - Atenami. Wśród rejsów przewoźników niskokosztowych lot do stolicy Grecji był w 2023 roku najczęściej wybieranym przez pasażerów podróżujących na południe Europy. Do rozkładu wracają także włoska Piza, hiszpańska Palma i Podgorica w Czarnogórze, a także Ateny obsługiwane przez Ryanaira.

Z początkiem kwietnia wejdzie w życie letnia siatka połączeń, w której znalazło się kilka nowości. Wśród nich jest Marsylia, która stanie się, obok Paryża, drugim francuskim kierunkiem w ofercie portu, a także loty powracającego do Wrocławia Norwegiana do Oslo-Gardermoen i Kopenhagi oraz Finnaira, który zadebiutuje w stolicy Dolnego Śląska codziennymi lotami do Helsinek.