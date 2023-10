Z Gdańska zimą można lecieć na 68 trasach

Zimowy rozkład lotów wejdzie w życie 29 października i będzie obowiązywał do ostatniej soboty marca 2024 roku.

Nowości to loty Wizz Aira na Teneryfę, do Alicante i do Kopenhagi – podaje lotnisko w komunikacie.

W zimowej ofercie są też ciepłe kierunki, jak cypryjskie Pafos i Larnaka, Rzym, Wenecja, Neapol, Barcelona, Malaga, Malta i Podgorica. Można także zaplanować zwiedzanie Pragi czy zawsze popularnego Paryża, Londynu, Amsterdamu i Sztokholmu.

Wizz Air powraca zimą z połączeniami do Werony. Od sezonu zimowego samoloty Wizz Aira do Sztokholmu będą lądować na położonym bliżej centrum lotnisku Arlanda, a nie, jak dotychczas na Skavsta.

Biura podróży oferują w sezonie jesienno-zimowym wyjazdy do ciepłych miejsc. Itaka uruchomiła wycieczki na Zanzibar. Z Coralem Travel można polecieć do Marsa Alam, Hurghady, Szarm el-Szejk i Antalyi, z TUI do Antalyi, Hurghady i Marsa Alam, a z Rainbowem do Hurghady i Marsa Alam.