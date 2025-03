Emirates wyślą szerokokadłubowe airbusy A350 na siedem kolejnych tras

• Oslo - od 1 września

W wypadku wcześniejszej dostawy samolotów Emirates przyspieszą podstawienie ich na podane trasy.

Czytaj więcej Linie Lotnicze Emirates przygotowują personel do obsługiwania pasażerów w spektrum autyzmu Emirates zostaną pierwszymi na świecie liniami lotniczymi z certyfikatem Autism Certified Airline, przyznawanym firmom, które przeszły szkolenie z zakresu obsługi osób w spektrum autyzmu.

Więcej lotów airbusami A350 do Bahrajnu i Kuwejtu

W ciągu najbliższych miesięcy do floty Emirates dołączą kolejne samoloty A350, dzięki czemu przewoźnik otworzy następne trasy, także długodystansowe.

Oprócz uruchomienia rejsów do nowych miejsc przewoźnik rozszerzy również swoją ofertę o kolejne loty do Bahrajnu i Kuwejtu. Od 1 czerwca pasażerowie będą mogli odbyć podróż na pokładzie A350 do Bahrajnu dzięki dodaniu trzeciego codziennego lotu. Pojawi się także drugie połączenie na trasie do Kuwejtu. Co więcej, już 1 czerwca, czyli miesiąc wcześniej niż pierwotnie planowano, airbus A350 pierwszy raz poleci do Bolonii.

W samolotach A350 pod szyldem Emirates może podróżować w trzech klasach 312 osób. W klasie biznes znajdują się 32 fotele w konfiguracji 1-2-1 i minibar z przekąskami. 21 pasażerów znajdzie miejsce w klasie ekonomicznej premium, a 259 w klasie ekonomicznej.