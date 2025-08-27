Psy w samolotach jak pasażerowie VIP? Ten biznes się opłaca

Linia lotnicza Bark Air rozpoczęła działalność w maju zeszłego roku. Od tamtej pory zrealizowała 142 loty (w tym kilka bezpłatnych dla psów ze schroniska), pokonała prawie 640 tysięcy kilometrów i przewiozła ponad tysiąc psów i ich właścicieli.

Początkowo oferowała loty z Nowego Jorku (z prywatnego lotniska w hrabstwie Westchester) do Los Angeles i Londynu, dziś jej siatka połączeń obejmuje również San Francisco, Seattle, Honolulu, Paryż, Madryt, Mediolan i Berlin.

– Kiedy w zeszłym roku uruchamialiśmy Bark Air, naszym celem było zakwestionowanie obowiązujących norm podróżowania z psami poprzez stworzenie usługi, w ramach której psy traktuje się nie jak ładunek, ale jak gości VIP – mówi współzałożyciel i dyrektor generalny Bark Air Matt Meeker. – Rok później jesteśmy dumni, że dotrzymaliśmy tej obietnicy – dodaje.

Smakołyki i kojące zapachy dla psów w czasie lotu

Podczas rezerwowania biletów właściciele psów proszeni są o podanie informacji o swoim pupilu, takich jak imię, rasa, rozmiar, wiek i waga.