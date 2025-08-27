Reklama

Psy w samolotach jak pasażerowie VIP? Ten biznes się opłaca

Założona w ubiegłym roku linia lotnicza Bark Air, specjalizująca się w przewożeniu psów, obsłużyła już tysiąc psich pasażerów i ich opiekunów. Co więcej, przewoźnik rozwija się i wprowadza do rozkładu lotów nowe trasy.

Publikacja: 27.08.2025 07:30

Foto: Bark Air

Nelly Kamińska

Linia lotnicza Bark Air rozpoczęła działalność w maju zeszłego roku. Od tamtej pory zrealizowała 142 loty (w tym kilka bezpłatnych dla psów ze schroniska), pokonała prawie 640 tysięcy kilometrów i przewiozła ponad tysiąc psów i ich właścicieli.

Początkowo oferowała loty z Nowego Jorku (z prywatnego lotniska w hrabstwie Westchester) do Los Angeles i Londynu, dziś jej siatka połączeń obejmuje również San Francisco, Seattle, Honolulu, Paryż, Madryt, Mediolan i Berlin.

– Kiedy w zeszłym roku uruchamialiśmy Bark Air, naszym celem było zakwestionowanie obowiązujących norm podróżowania z psami poprzez stworzenie usługi, w ramach której psy traktuje się nie jak ładunek, ale jak gości VIP – mówi współzałożyciel i dyrektor generalny Bark Air Matt Meeker. – Rok później jesteśmy dumni, że dotrzymaliśmy tej obietnicy – dodaje.

Smakołyki i kojące zapachy dla psów w czasie lotu

Podczas rezerwowania biletów właściciele psów proszeni są o podanie informacji o swoim pupilu, takich jak imię, rasa, rozmiar, wiek i waga.

Bark Air oferuje też usługę konsjerża, który przygotowuje psa do lotu, biorąc pod uwagę „temperament rasy, historię podróży, preferencje żywieniowe i preferowane dźwięki”, a także załatwia niezbędne formalności.

W czasie podróży psy mogą swobodnie chodzić po pokładzie, jedynie podczas kołowania, startu, lądowania lub turbulencji muszą być przypięte specjalnymi pasami. Przewoźnik serwuje im smakołyki i picie, a także uspokajające zapachy i dźwięki.

Bark Air przyjmuje też na pokład inne zwierzęta domowe, jak koty czy ptaki, te jednak, w przeciwieństwie do psów, muszą pozostać w klatkach i transporterach.

Flota Bark Air składa się głównie z samolotów Gulfstream G4 i G5, z których każdy może pomieścić 14 psów i tyluż ludzi.  

Luksusowe podróże z psami nie są jednak tanie. Na przykład lot w jedną stronę z Nowego Jorku do Londynu dla psa i opiekuna kosztuje 8,9 tysiąca dolarów, z kolei ceny na trasach łączących miasta amerykańskie zaczynają się od 6 tysięcy dolarów.

Linie lotnicze Bark Air należą do firmy Bark, która sprzedaje również akcesoria, kosmetyki i karmę dla psów.

