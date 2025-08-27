Psy w samolotach jak pasażerowie VIP? Ten biznes się opłaca

Aktualizacja: 27.08.2025 12:47 Publikacja: 27.08.2025 07:30
Foto: Bark Air
Linia lotnicza Bark Air rozpoczęła działalność w maju zeszłego roku. Od tamtej pory zrealizowała 142 loty (w tym kilka bezpłatnych dla psów ze schroniska), pokonała prawie 640 tysięcy kilometrów i przewiozła ponad tysiąc psów i ich właścicieli.
Początkowo oferowała loty z Nowego Jorku (z prywatnego lotniska w hrabstwie Westchester) do Los Angeles i Londynu, dziś jej siatka połączeń obejmuje również San Francisco, Seattle, Honolulu, Paryż, Madryt, Mediolan i Berlin.
– Kiedy w zeszłym roku uruchamialiśmy Bark Air, naszym celem było zakwestionowanie obowiązujących norm podróżowania z psami poprzez stworzenie usługi, w ramach której psy traktuje się nie jak ładunek, ale jak gości VIP – mówi współzałożyciel i dyrektor generalny Bark Air Matt Meeker. – Rok później jesteśmy dumni, że dotrzymaliśmy tej obietnicy – dodaje.
Czytaj więcej
W 2024 roku wiele europejskich linii lotniczych musiało pogodzić się ze spadkiem marż operacyjnyc...
Podczas rezerwowania biletów właściciele psów proszeni są o podanie informacji o swoim pupilu, takich jak imię, rasa, rozmiar, wiek i waga.
Bark Air oferuje też usługę konsjerża, który przygotowuje psa do lotu, biorąc pod uwagę „temperament rasy, historię podróży, preferencje żywieniowe i preferowane dźwięki”, a także załatwia niezbędne formalności.
W czasie podróży psy mogą swobodnie chodzić po pokładzie, jedynie podczas kołowania, startu, lądowania lub turbulencji muszą być przypięte specjalnymi pasami. Przewoźnik serwuje im smakołyki i picie, a także uspokajające zapachy i dźwięki.
Bark Air przyjmuje też na pokład inne zwierzęta domowe, jak koty czy ptaki, te jednak, w przeciwieństwie do psów, muszą pozostać w klatkach i transporterach.
Flota Bark Air składa się głównie z samolotów Gulfstream G4 i G5, z których każdy może pomieścić 14 psów i tyluż ludzi.
Czytaj więcej
Szwajcarska firma Twiliner uruchamia pierwsze w Europie nocne autobusy z miejscami leżącymi. Na p...
Luksusowe podróże z psami nie są jednak tanie. Na przykład lot w jedną stronę z Nowego Jorku do Londynu dla psa i opiekuna kosztuje 8,9 tysiąca dolarów, z kolei ceny na trasach łączących miasta amerykańskie zaczynają się od 6 tysięcy dolarów.
Linie lotnicze Bark Air należą do firmy Bark, która sprzedaje również akcesoria, kosmetyki i karmę dla psów.
Foto: Bark Air
Foto: Bark Air
Foto: Bark Air
Foto: Bark Air
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Linia lotnicza Bark Air rozpoczęła działalność w maju zeszłego roku. Od tamtej pory zrealizowała 142 loty (w tym kilka bezpłatnych dla psów ze schroniska), pokonała prawie 640 tysięcy kilometrów i przewiozła ponad tysiąc psów i ich właścicieli.
Początkowo oferowała loty z Nowego Jorku (z prywatnego lotniska w hrabstwie Westchester) do Los Angeles i Londynu, dziś jej siatka połączeń obejmuje również San Francisco, Seattle, Honolulu, Paryż, Madryt, Mediolan i Berlin.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Booking Holdings, zarządzający serwisami Booking.com, Kayak, Priceline i Agoda, dołączył do grona „zatwierdzonyc...
Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Waterloo wykazało, że w testach na symulatorach pilotki wykonywały stab...
Według doniesień tajlandzkich mediów LOT i narodowa organizacja turystyczna Tajlandii (Tourism Authority of Thai...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
W lipcu przewoźnik polski przewoźnik gościł na pokładach swoich samolotów niemal 1,2 miliona pasażerów i pokonał...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas