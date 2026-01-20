Trzy nowe wakacyjne trasy Wizz Aira. Na celowniku Bułgaria, Włochy i Grecja

Aktualizacja: 20.01.2026 14:36 Publikacja: 20.01.2026 12:51
Foto: Filip Frydrykiewicz
Nowe trasy połączą lotnisko w Modlinie z Warną w Bułgarii i Rimini we Włoszech oraz Kraków z grecką wyspą Rodos.
Loty do Warny rozpoczną się 21 maja i będą realizowane trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty. 22 maja odleci pierwszy samolot do Rimini. Te połączenia będą prowadzone cztery dni w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.
Z kolei rejsy z Krakowa na Rodos ruszą 9 czerwca i będą realizowane trzy dni w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty.
Nowe trasy wzbogacają wakacyjną ofertę Wizz Aira, zwiększając liczbę bezpośrednich połączeń do popularnych nadmorskich kierunków oferowanych pasażerom z Polski. Obecnie linia obsługuje tu 234 trasy do 32 krajów. Od rozpoczęcia działalności na polskim rynku Wizz Air przewiózł łącznie niemal 130 milionów pasażerów - informuje przewoźnik w komunikacie.
Z Modlina Wizz Air w lecie będzie latał do Rimini, Palermo, Alghero, Bergamo, Brindisi (Włochy), Barcelony (Hiszpania), Aten (Grecja), Pafos (Cypr), na Maltę, do Warny i Sofii (Bułgaria), Bergen (Norwegia) i Kiszyniowa (Mołdawia).
"Rosnący portfel tras wzmacnia rolę Warszawy-Modlina jako ważnej bramy zarówno dla podróży wypoczynkowych, jak i krótkich wyjazdów typu city break, jednocześnie potwierdzając długoterminowe zaangażowanie Wizz Air w rozwój łączności z regionu stołecznego" - czytamy.
Komunikat cytuje też menedżera ds. komunikacji w Wizz Airze Salvatora Gabriela Imperialego, który miał stwierdzić, że cel Wizz Aira "jest jasny: chcemy być linią pierwszego wyboru dla klientów w Polsce, oferując podróże łatwiejsze, bardziej dostępne i w atrakcyjniejszych cenach — zarówno na wyjazdy wypoczynkowe, jak i w odwiedziny u rodziny i znajomych".
Źródło: rp.pl
