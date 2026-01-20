Trzy nowe wakacyjne trasy Wizz Aira. Na celowniku Bułgaria, Włochy i Grecja

Nowe trasy połączą lotnisko w Modlinie z Warną w Bułgarii i Rimini we Włoszech oraz Kraków z grecką wyspą Rodos.

Reklama Reklama

Loty do Warny rozpoczną się 21 maja i będą realizowane trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty. 22 maja odleci pierwszy samolot do Rimini. Te połączenia będą prowadzone cztery dni w tygodniu - w poniedziałki, środy, piątki i niedziele.

Z kolei rejsy z Krakowa na Rodos ruszą 9 czerwca i będą realizowane trzy dni w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty.

Wizz Air mocniej wchodzi na lotnisku w Modlinie

Nowe trasy wzbogacają wakacyjną ofertę Wizz Aira, zwiększając liczbę bezpośrednich połączeń do popularnych nadmorskich kierunków oferowanych pasażerom z Polski. Obecnie linia obsługuje tu 234 trasy do 32 krajów. Od rozpoczęcia działalności na polskim rynku Wizz Air przewiózł łącznie niemal 130 milionów pasażerów - informuje przewoźnik w komunikacie.