15 tysięcy euro kary dla pasażera Ryanaira. „Z zadowoleniem przyjmujemy wyrok”

Przez agresywnego pasażera samolot Ryanaira lecący z Dublina na Lanzarote musiał lądować w Portugalii. Za swoje wybryki pasażer będzie musiał zapłacić karę w kwocie 15 tysięcy euro.

Publikacja: 17.02.2026 14:15

Kolejny pasażer Ryanaira zapłaci za niewłaściwe zachowanie na pokładzie samolotu

Foto: EPA, Toms Kalnins

Foto: EPA, Toms Kalnins

Nelly Kamińska

Sąd Okręgowy w Dublinie zasądził odszkodowanie w wysokości 15 tysięcy euro od mężczyzny, który zaatakował pasażerów i załogę na pokładzie samolotu Ryanaira lecącego z Dublina na Lanzarote, zmuszając załogę do zmiany kursu na Porto – pisze Ryanair w komunikacie.

Przewoźnik znany jest ze swojej bezkompromisowości w ściganiu agresywnych zachowań na pokładzie.

„Ryanair dokłada wszelkich starań, aby wszyscy pasażerowie i członkowie załogi podróżowali w komfortowych warunkach, bez niepotrzebnych zakłóceń spowodowanych przez niewielką liczbę niesfornych pasażerów. Ryanair stosuje politykę zerowej tolerancji wobec niewłaściwego zachowania pasażerów i będzie nadal podejmować działania mające na celu zwalczanie niesfornego zachowania pasażerów na pokładzie samolotu, z korzyścią dla zdecydowanej większości pasażerów, którzy nie zakłócają lotów” – czytamy w komunikacie przewoźnika.

Ryanair: Niech kara pieniężna będzie środkiem odstraszającym

– Z zadowoleniem przyjmujemy wyrok Sądu Okręgowego w Dublinie, który nałożył na pasażera karę w wysokości 15 tysięcy euro za zakłócenie lotu z Dublina na Lanzarote – mówi rzeczniczka prasowa Ryanaira na Europę Środkowo-Wschodnią Alicja Wójcik-Gołębiowska, cytowana w komunikacie.

– Wyrok ten podkreśla poważne konsekwencje, jakie ponoszą pasażerowie za podobne zachowania, w tym zakaz podróżowania i kary pieniężne, zgodnie z polityką zerowej tolerancji linii lotniczych Ryanair. Mamy nadzieję, że orzeczenie to będzie stanowiło dodatkowy środek odstraszający przed zachowaniami zagrażającymi porządkowi na pokładzie samolotów, aby zarówno pasażerowie, jak i załoga mogli podróżować bez konieczności zmagania się z tymi niedopuszczalnymi sytuacjami – dodaje.

Źródło: rp.pl

Firmy Ryanair proces sądowy
