Agresywny pasażer zapłaci karę. Ryanair: Z zadowoleniem przyjmujemy wyrok

Kolejny pasażer Ryanaira zapłaci za niewłaściwe zachowanie na pokładzie samolotu
Sąd Okręgowy w Dublinie zasądził odszkodowanie w wysokości 15 tysięcy euro od mężczyzny, który zaatakował pasażerów i załogę na pokładzie samolotu Ryanaira lecącego z Dublina na Lanzarote, zmuszając załogę do zmiany kursu na Porto – pisze Ryanair w komunikacie.
Przewoźnik znany jest ze swojej bezkompromisowości w ściganiu agresywnych zachowań na pokładzie.
„Ryanair dokłada wszelkich starań, aby wszyscy pasażerowie i członkowie załogi podróżowali w komfortowych warunkach, bez niepotrzebnych zakłóceń spowodowanych przez niewielką liczbę niesfornych pasażerów. Ryanair stosuje politykę zerowej tolerancji wobec niewłaściwego zachowania pasażerów i będzie nadal podejmować działania mające na celu zwalczanie niesfornego zachowania pasażerów na pokładzie samolotu, z korzyścią dla zdecydowanej większości pasażerów, którzy nie zakłócają lotów” – czytamy w komunikacie przewoźnika.
– Z zadowoleniem przyjmujemy wyrok Sądu Okręgowego w Dublinie, który nałożył na pasażera karę w wysokości 15 tysięcy euro za zakłócenie lotu z Dublina na Lanzarote – mówi rzeczniczka prasowa Ryanaira na Europę Środkowo-Wschodnią Alicja Wójcik-Gołębiowska, cytowana w komunikacie.
– Wyrok ten podkreśla poważne konsekwencje, jakie ponoszą pasażerowie za podobne zachowania, w tym zakaz podróżowania i kary pieniężne, zgodnie z polityką zerowej tolerancji linii lotniczych Ryanair. Mamy nadzieję, że orzeczenie to będzie stanowiło dodatkowy środek odstraszający przed zachowaniami zagrażającymi porządkowi na pokładzie samolotów, aby zarówno pasażerowie, jak i załoga mogli podróżować bez konieczności zmagania się z tymi niedopuszczalnymi sytuacjami – dodaje.
