Agresywny pasażer zapłaci karę. Ryanair: Z zadowoleniem przyjmujemy wyrok

Sąd Okręgowy w Dublinie zasądził odszkodowanie w wysokości 15 tysięcy euro od mężczyzny, który zaatakował pasażerów i załogę na pokładzie samolotu Ryanaira lecącego z Dublina na Lanzarote, zmuszając załogę do zmiany kursu na Porto – pisze Ryanair w komunikacie.

Przewoźnik znany jest ze swojej bezkompromisowości w ściganiu agresywnych zachowań na pokładzie.

„Ryanair dokłada wszelkich starań, aby wszyscy pasażerowie i członkowie załogi podróżowali w komfortowych warunkach, bez niepotrzebnych zakłóceń spowodowanych przez niewielką liczbę niesfornych pasażerów. Ryanair stosuje politykę zerowej tolerancji wobec niewłaściwego zachowania pasażerów i będzie nadal podejmować działania mające na celu zwalczanie niesfornego zachowania pasażerów na pokładzie samolotu, z korzyścią dla zdecydowanej większości pasażerów, którzy nie zakłócają lotów” – czytamy w komunikacie przewoźnika.