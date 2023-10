Dubaj i Lizbona. Dwie nowości w rozkładzie lotów z Poznania. Idealne na zimowy wypoczynek

Doskonała współpraca z MTP w roku 2022, świetna atmosfera podczas ubiegłorocznej imprezy targowej Tour Salon, wiele ciekawych spotkań i rozmów na stoisku, to wszystko spowodowało, że ponownie Port Lotniczy będzie obecny ze swoim stoiskiem podczas tegorocznej edycji Tour Salon. Bardzo ważnym jest strategiczne miejsce w ramach imprezy – tuż przy głównej scenie. W tym roku chcemy w jeszcze większym stopniu, poprzez ciekawy projekt stoiska, podkreślić ogromny postęp w ofercie lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem dwóch nowości, a przede wszystkim spektakularnego połączenia do Dubaju. Innym cennym aspektem jest możliwość zaprezentowania w dniu otwarcia, na głównej scenie, specjalnej części programu, w postaci spotkania z liniami lotniczymi. Tak też będzie i w tym roku. Już teraz możemy zaprosić na wyjątkowe spotkanie ze specjalnymi gośćmi z Bliskiego Wschodu! Gorąco zapraszamy.

Poznań będzie trzecim polskim miastem, po Warszawie i Krakowie, z którego linia lotnicza flydubai będzie latać bezpośrednio do Dubaju. Grzegorz Bykowski, Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica, komentując uruchomienie nowego połączenia, powiedział: „Ogłoszenie przez linie lotnicze flydubai bezpośrednich lotów z Poznania do Dubaju, to kamień milowy dla rozwoju siatki połączeń z poznańskiego lotniska. Po wielu latach starań, Poznań – jako trzecie miasto w Polsce, zyska regularne połączenie obsługiwane przez tego przewoźnika znad Zatoki Perskiej. Bezpośrednie loty do Dubaju to także dostęp mieszkańców Poznania, Wielkopolski i całej zachodniej Polski do szerokiej siatki połączeń flydubai, obejmującej 120 kierunków w 52 krajach świata, a dzięki planowanej współpracy z liniami lotniczymi Emirates, możliwość kontynuowania podróży na ponad 150 kolejnych kierunkach. Ogłoszenie nowej trasy z Poznania do Dubaju otwiera zupełnie nowe możliwości podróżowania, dzięki którym spodziewamy się wygenerowania dodatkowych potoków pasażerskich, będących impulsem do intensyfikacji zarówno ruchu turystycznego, jak i biznesowego do tej części świata.".

Brak konieczności wykupu pełnej wycieczki z biura podróży, by dostać się do Dubaju, to dla wielu osób spory atut. Zadowoleni będą zapewne ci pasażerowie, którzy do tego największego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich chcą polecieć biznesowo lub samodzielnie planują urlop w tym kraju. Z Poznania trzy razy w tygodniu – w środy, piątki i niedziele, dotrzemy do Portu Lotniczego Dubai International (DXB), położonego 5 km od centrum miasta.

Co warto zobaczyć w Dubaju? Oczywiście klasyka, czyli Burj Khalifa, a więc najwyższy budynek świata o wysokości 828 metrów, co dało 160 pięter. Nie można być w Dubaju i nie zrobić sobie zdjęć na jego tle. W niektórych miejscach są nawet nieoficjalne oznaczenia, gdzie najlepiej ustawić się do zdjęcia. Tuż obok zaprasza Dubai Mall, który poza setkami sklepów i restauracji jest atrakcją samą w sobie chociażby ze względu na dostępne tam akwarium, w którym żyje ponad 300 gatunków różnych przedstawicieli świata. Nieco mniej znaną, ale zdecydowanie polecaną jest dzielnica przy Dubai Marina. To obszar, wokół którego wybudowano wiele przeszklonych wieżowców, mieszkań i hoteli, a także apartamentowców. To tu znajduje się bardzo duży deptak, a przestrzeń pod mostami wykorzystano do stworzenia placów zabaw, dzięki czemu obszar jest zagospodarowany, a dzieci mogą bawić się w cieniu. Dlaczego Dubai Marina? Ponieważ tam możecie skorzystać z możliwości rejsu motorówką aż do Palm Jumeirah, a tu polecamy rejs o zachodzie słońca, czyli dubajskiej golden hour! Odbijające się od szklanych budynków i tafli wody słońce wygląda przepięknie! A to tylko przedsmak tego pięknego, uznawanego za synonim przepychu i nowoczesności miasta, w którym łączy się współczesność z tradycją, a podróżowanie po nim jest marzeniem wielu ludzi na świecie.

Druga nowość to Lizbona z Ryanair, a inauguracja trasy będzie tego samego dnia, co połączenie do Dubaju! Połączenie do portugalskiej Lizbony, to spełnienie oczekiwań oraz wielu sygnałów od mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Wiele lat starań i już za nieco ponad miesiąc będzie można polecieć do jednego z najdalszych zakątków kontynentalnej części Europy Zachodniej. Średnia temperatura dla października w Portugalii to 22 stopnie Celsjusza, a zatem w niecałe 4 godziny lotu z Poznania można przypomnieć sobie nasze lato. Lizbona stanowi także centrum ekonomiczne i kulturalne kraju, co sprawia, że każdy znajdzie jakiś swój własny cel do podróży, do tego niezwykłego miasta. Ten sukces i razem 23 kierunki w zimowym rozkładzie od Ryanair, to wynik bardzo dobrej współpracy z władzami irlandzkiego przewoźnika.