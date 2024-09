Ryanair: Lotniska rujnują twoje wakacje. Napisz skargę do Ursuli von der Leyen

Miliony spóźnionych pasażerów w Europie

By wysłać mejla do Ursuli von der Leyen, wystarczy kliknąć na przycisk „podejmij działanie” (take action) i skopiować treść wiadomości, następnie przejść za pośrednictwem odnośnika do strony Komisji Europejskiej i wkleić tekst, uzupełniając go o szczegóły lotu i wysłać. Dodatkowo organizatorzy zachęcają do „wylania całej swojej złości” spowodowanej opóźnieniami. Treść w języku angielskim brzmi następująco:

„Ursula,

My holiday was absolutely ruined by Air Traffic Control.

My flight from [ENTER YOUR AIRPORT HERE] to [ENTER YOUR DESTINATION HERE], was [DELAYED BY XX HOURS / CANCELLED], all because Air Traffic Control haven’t trained and rostered enough staff.

Because of their mismanagement, I started my hard-earned holiday… (FEEL FREE TO VENT YOUR FURY HERE.)

As a European citizen, I demand you take action to get Air Traffic Control working for European travellers this Summer”.