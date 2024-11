Niemcy inwestują w greckie lotniska. Wzrośnie przepustowość

Przepustowość greckich lotnisk się kończy

Teraz Fraport ogłosił, że wyłoży kolejne 50 milionów euro na ulepszenie obsługi pasażerów i odprawy bagażowej, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Plan dotyczy czterech wysp: Santorynu, Mykonos, Korfu i Kos.

Prezes Zinelli wskazuje, że w ciągu ostatnich 10-15 lat turystyka przyjazdowa do Grecji bardzo mocno się rozwinęła. Zapytany o wydłużanie sezonu mówi, że Fraport Greece blisko współpracuje z lokalnymi społecznościami i władzami, bo chce, by podróżni przyjeżdżali do kraju do końca listopada.

Firma obecnie odnawia i modernizuje pasy startowe na lotniskach na Zakintos, Kawali, Kefalonii, Korfu, Mykonos, Santorynie, Samos, Rodos i Mytilini. Projekty te są częściowo finansowane z unijnego funduszu odbudowy.

Fraport Greece, we współpracy z Delta Airports Investments (spółką zależną Grupy Kopelouzos) i Pileas (z Grupy Konstantakopoulos), złożył też ofertę na zarządzanie lotniskiem Kalamata. Decyzja ma zostać podjęta do końca roku, a przejęcie nadzoru przez nowy zarząd do połowy 2025 roku.