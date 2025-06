Koniec monopolu Ryanaira w Modlinie. Na lotnisko wchodzi nowy przewoźnik

W najbliższym sezonie zimowym linie lotnicze Air Arabia zaczną latać z lotniska w Modlinie do Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rejsy odbywać się będą siedem razy w tygodniu, pierwszy zaplanowany został na 20 grudnia. Obsługiwać je będą airbusy A320ceo z około 170 miejscami na pokładzie.

W grudniu ubiegłego roku Air Arabia uruchomiła trasę z Szardży na Lotnisko Chopina. Początkowo przewoźnik realizował siedem rotacji tygodniowo, jednak w sezonie letnim zmniejszył ich liczbę do pięciu. Prawdopodobnie do wejścia do Modlina skłonił go brak wolnych slotów na Lotnisku Chopina.

Od czerwca ubiegłego roku Air Arabia lata również do Krakowa.