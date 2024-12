To nie pierwszy rekord Lotniska Chopina w tym roku. W czerwcu, lipcu, sierpniu i we wrześniu stołeczny port odprawiał po ponad dwa miliony pasażerów, co było wyjątkowe.

Lotniska to przychód i praca dla ludzi

Według danych stowarzyszenia lotnisk europejskich, ACI Europe, lotniska w Polsce przyczyniają się pośrednio i bezpośrednio do pozyskania przez gospodarkę 14 miliardów euro rocznie i zapewniają zatrudnienie 500 tysiącom ludzi – podaje biuro prasowe lotniska w komunikacie.

- Dlatego rozwój Lotniska Chopina i portów regionalnych to istotny element strategii PPL. Chcemy tworzyć porty lotnicze przyszłości – efektywne, ekologiczne i przyjazne pasażerom. Wierzymy, że synergia między inwestycjami, a innowacjami pozwoli nam nie tylko sprostać wyzwaniom dynamicznie rosnącego ruchu lotniczego, ale również przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego Polski. Dzisiejszy rekord to dowód, że jesteśmy na dobrej drodze – mówi cytowany w komunikacie Adam Sanocki, członek zarządu PPL, odpowiedzialny za strategię i innowacje.

Od inwestowania w lotniska zależy rozwój kraju

– W tym roku wiele regionalnych portów lotniczych biło rekordy w liczbie odprawianych pasażerów – zapowiedział w trakcie wydarzenia minister infrastruktury Dariusz Klimczak. – Dlatego zapadła decyzja o rozbudowie Lotniska Chopina i niektórych lotnisk regionalnych. Cieszę się, że w naszym zespole w Ministerstwie Infrastruktury wszyscy się w tej kwestii rozumiemy. Musimy inwestować w rozwój portów lotniczych, w innowacje i bezpieczeństwo. To inwestycja w rozwój Polski.

Do kontekstu historycznego odwołuje się z kolei pełnomocnik rządu ds. CPK, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. - Jest coś niezwykle symbolicznego w tym, że to przełomowe osiągnięcie ma miejsce w przededniu 80. rocznicy podpisania Konwencji Chicagowskiej, która ustanowiła fundamenty międzynarodowego lotnictwa cywilnego – podkreśla. – To także doskonały moment, by spojrzeć w przyszłość i zobowiązać się do dalszego rozwoju i inwestowania w lotnictwo, które jest nie tylko kluczowym elementem naszej gospodarki, ale również łączy ludzi, kultury i idee na całym świecie.