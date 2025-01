Lotnisko w Gdańsku: Za nami najlepszy rok w historii. Czartery motorem wzrostu

Foto: Port Lotniczy Gdańsk

Czytaj więcej Lotniska Lotnisko w Gdańsku: Mgły nie są już przeszkodą w lądowaniu W ubiegłym roku na prawie 57 tysięcy operacji lotniczych na gdańskim lotnisku nie odbyły się tylko trzy lądowania. To dzięki systemowi nawigacyjnemu ILS kategorii III, jednemu z najnowocześniejszych w Polsce.

Najwięcej pasażerów latało Wizz Airem

Największy udział w ruchu regularnym miał Wizz Air - obsłużył 45,2 procent pasażerów. Następne były Ryanair (35,2 procent), LOT (4,8 procent) i Lufthansa (4,5 procent).

W siatce pojawiły się trasy na Maderę, do Rzymu-Fiumicino, Walencji i Mediolanu-Malpensy (Wizz Air), po kilkuletniej przerwie wróciły loty do Helsinek (Finnair), a także do Rzymu-Ciampino, Brindisi i Skelleftea (Ryanair).

W grudniu Jet2.com uruchomił rejsy z Manchesteru i Birmingham z myślą o turystach chcących odwiedzić gdański jarmark bożonarodzeniowy.

W całym 2024 roku 11 linii lotniczych realizowało w sumie 92 połączenia w ruchu regularnym do 25 krajów w Europie.