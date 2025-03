Dokąd lecieć z Katowic w lecie? Do wyboru 117 tras, 96 lotnisk, 32 kraje

Lato 2025 na lotnisku w Katowicach, połączenia czarterowe

Katowickie lotnisko jest krajowym liderem w segmencie pasażerskich lotów czarterowych. W sezonie „lato 2025” ich siatka obejmie 66 połączeń do 21 państw.

Najwięcej kierunków, bo aż szesnaście, dostępnych jest do Grecji, są to: Ateny, Chania, Heraklion, Kalamata, Kavala, Kefalonia, Korfu, Kos, Mytilene, Patras, Preveza, Rodos, Saloniki, Samos, Sitia (nowość) i Zakintos.

Na jedenastu trasach można polecieć na wakacje do Hiszpanii: do Barcelony, na Fuerteventurę, do Girony, na Gran Canarię, Ibizę, La Palmę, Lanzarote, do Malagi, na Minorkę, do Palma De Mallorca i na Teneryfę.

Sześć tras dostępnych jest do Egiptu, tj. El Alamein (nowość), Hurghady, Marsa Alam, Marsa Matoruh, Szarm el-Szejk, i Taby, a po cztery do Tunezji, czyli na Dżerbę, do Enfidhy, Monastyru i Tabarki (nowość), Turcji – Antalya, Bodrum, Dalaman i Izmir, oraz do Włoch, tj. Katania, Lamezia Terme, Olbia i Palermo.

Po dwa kierunki dostępne są do Bułgarii – Burgas i Warna, na Cypr – Larnaka i Pafos, do Czarnogóry – Podgorica i Tivat, Maroka – Agadir i Wadżda (nowość), Omanu – Muskat i Salalah, oraz Portugalii – Faro i Madera.