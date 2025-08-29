Polski Holding Hotelowy wesprze CPK w budowie bazy hotelowej Airport City

Aktualizacja: 29.08.2025 08:56 Publikacja: 29.08.2025 08:51
Prezes CPK Filip Czernicki i prezes PHH Rafał Kincer podpisali umowę o współpracy obu spółek
Umowa CPK i PHH to przykład synergii spółek skarbu państwa w strategicznym projekcie infrastrukturalnym, jakim jest budowa nowego lotniska – pisze spółka CPK w komunikacie. Rozbudowana baza hotelowa Airport City zwiększy atrakcyjność portu lotniczego i jego otoczenia jako pożądanej lokalizacji inwestycji.
– Dzięki podpisanej umowie otwieramy etap planowania bazy hotelowej, która będzie wspierać konkurencyjność lotniska. To ważny początek wspólnej drogi CPK i PHH, który określi kształt współpracy inwestycyjnej w realizacji projektów hotelowych w ramach Airport City CPK – mówi prezes CPK Filip Czernicki, cytowany w komunikacie.
– Rozpoczynamy jeden z najambitniejszych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Naszą rolą będzie stworzenie zaplecza hotelowego, które nie tylko odpowie na potrzeby podróżnych z całego świata, ale także podkreśli potencjał polskiej gospodarki i rodzimej branży hotelarskiej. To inwestycja, która będzie miała znaczenie nie tylko dla rozwoju PHH, ale i dla wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i gościnnego – dodaje prezes PHH Rafał Kincer.
Umowa zakłada powołanie wspólnej spółki w formule joint venture, która będzie odpowiedzialna za budowę i zarządzanie kompleksem hotelowym w Airport City. W pierwszym etapie nakłady inwestycyjne związane z jego powstaniem szacowane są na około 650 milionów złotych, z uwzględnieniem kapitału właścicielskiego i finansowania dłużnego.
W najbliższym otoczeniu portu lotniczego powstaną obiekty z różnych segmentów – od ekonomicznego po premium – dla turystów, pasażerów, gości biznesowych i personelu lotniczego. W kompleksie hotelowym Airport City będzie można również organizować konferencje, wydarzenia branżowe i spotkania biznesowe.
Zgodnie z harmonogramami pierwsze prace budowlane przy terminalu rozpoczną się w 2026 roku. W 2029 roku zakończy się budowa tunelu i podziemnej stacji kolejowej. CPK zostanie uruchomiony do końca 2032 roku, wraz z pierwszym odcinkiem linii kolei dużych prędkości Warszawa – Łódź.
Grupa PHH ma 48 hoteli (z łącznie prawie 5 tysiącami pokojów), którym swoich marek użyczają takie firmy jak między innymi Marriott International, Hilton Worldwide, Best Western Hotels & Resorts, IHG i Accor.
