Heathrow wraca do planów rozbudowy. Chce mieć trzeci pas startowy i nowy terminal

Dyrektor generalny Heathrow Thomas Woldbye, cytowany przez BBC, mówi, że rozbudowa jest pilna, ponieważ lotnisko pracuje obecnie na granicy przepustowości, „ze szkodą dla handlu i łączności”.

Najważniejszym punktem przedstawionego przez władze lotniska projektu, który ma zostać zrealizowany w ciągu dekady, jest budowa trzeciego pasa startowego (north-western runway) o długości 3500 metrów, dzięki któremu lotnisko będzie mogło obsługiwać do 756 tysięcy lotów i 150 milionów pasażerów rocznie (obecnie obsługuje około 84 miliony pasażerów).

Plany zakładają ponadto budowę nowego terminalu T5X, rozbudowę Terminalu 2 i budowę wokół niego trzech terminali satelickich (zastąpiłyby one Terminal 3, który zostałby zamknięty), a także modernizację infrastruktury drogowej i kolejowej.

Potrzebne będzie na to 49 miliardów funtów. Budowa trzeciego pasa i powiązane z nią inwestycje pochłoną niemal połowę zakładanych kosztów, czyli 21 miliardów funtów. Koszt budowy nowego terminalu szacowany jest na 12 miliardów funtów, a modernizacji infrastruktury – na kolejne 15 miliardów funtów.