Brytyjskie lotnictwo wraca do formy – więcej pasażerów niż przed pandemią

Z danych brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority, CAA) wynika że w drugim kwartale tego roku padł nowy rekord – od kwietnia do czerwca z usług lotniczych skorzystało 81 milionów podróżnych. Prognozy wskazują, że tegoroczne lato zakończy się dalszym wzrostem liczby pasażerów – pisze brytyjski portal branży turystycznej Travel Weekly.

Brytyjskie lotnictwo podniosło się po pandemii

Pandemia COVID-19 spowodowała największy w historii lotnictwa spadek liczby podróżnych. Od tamtej pory ruch pasażerski systematycznie rośnie, najnowsze dane kwartalne pokazują wzrost o 3 procent w porównaniu z tym samym okresem roku 2024.

W kwartale poprzedzającym szczyt sezonu odnotowano również poprawę punktualności – opóźnień było mniej, a trzy czwarte lotów odbyło się zgodnie z rozkładem, co oznacza wzrost o 8 punktów procentowych względem 2024 roku. Szczególnie dobry wynik uzyskano w kwietniu, kiedy 82 procent lotów wystartowało zgodnie z planem – pokazuje najnowszy raport trendów lotniczych CAA.

Kłopoty z punktualnością na brytyjskich lotniskach

Najlepszą punktualność w okresie kwiecień–czerwiec osiągnęły linie Loganair – 86 procent lotów odbyło się w czasie nieprzekraczającym 15 minut opóźnienia. Na kolejnych miejscach znalazły się Virgin Atlantic, Eurowings i British Airways.