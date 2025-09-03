Brytyjskie lotnictwo wraca do formy – więcej pasażerów niż przed pandemią

Aktualizacja: 03.09.2025 12:48 Publikacja: 03.09.2025 07:30
Brytyjskie lotniska obsłużyły w pierwszej połowie roku 141 milionów pasażerów
Z danych brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Civil Aviation Authority, CAA) wynika że w drugim kwartale tego roku padł nowy rekord – od kwietnia do czerwca z usług lotniczych skorzystało 81 milionów podróżnych. Prognozy wskazują, że tegoroczne lato zakończy się dalszym wzrostem liczby pasażerów – pisze brytyjski portal branży turystycznej Travel Weekly.
Pandemia COVID-19 spowodowała największy w historii lotnictwa spadek liczby podróżnych. Od tamtej pory ruch pasażerski systematycznie rośnie, najnowsze dane kwartalne pokazują wzrost o 3 procent w porównaniu z tym samym okresem roku 2024.
W kwartale poprzedzającym szczyt sezonu odnotowano również poprawę punktualności – opóźnień było mniej, a trzy czwarte lotów odbyło się zgodnie z rozkładem, co oznacza wzrost o 8 punktów procentowych względem 2024 roku. Szczególnie dobry wynik uzyskano w kwietniu, kiedy 82 procent lotów wystartowało zgodnie z planem – pokazuje najnowszy raport trendów lotniczych CAA.
Najlepszą punktualność w okresie kwiecień–czerwiec osiągnęły linie Loganair – 86 procent lotów odbyło się w czasie nieprzekraczającym 15 minut opóźnienia. Na kolejnych miejscach znalazły się Virgin Atlantic, Eurowings i British Airways.
Na drugim końcu zestawienia uplasowały się Tui Airways z wynikiem 60 procent lotów punktualnych, a także Jet2.com (69 procent) i Ryanair (71 procent). Najsłabszy wynik uzyskały linie Blue Islands z Wysp Normandzkich.
Wśród lotnisk najlepiej wypadł port lotniczy w Aberdeen, gdzie 86 procent operacji odbyło się punktualnie. Na ostatnich miejscach znalazły się Birmingham (67 procent), a tuż przed nim Manchester i Bournemouth.
Szczególnie dynamiczny wzrost liczby pasażerów odnotowały lotniska w północnej Anglii. Dodatkowe 750 tysięcy podróżnych skorzystało z portów lotniczych w Liverpoolu, Manchesterze, Newcastle i Leeds Bradford.
Dokąd pasażerowie najchętniej latali? Najpopularniejsze kierunki międzynarodowe znajdowały się w Europie – na czele listy znalazły się Dublin, Amsterdam, Palma de Mallorca i Alicante.
– Lotnictwo rozwija się dynamicznie, osiągając rekordowe liczby pasażerów, gdy miliony osób wyruszają w podróż tego lata – komentuje dyrektor ds. konsumentów i rynków w CAA Selina Chadha. – Niezawodne, punktualne loty pozostają priorytetem i cieszy, że liczba opóźnień spada z roku na rok. To znakomity wynik, a my kontynuujemy współpracę z całym sektorem, aby stale podnosić jakość.
– Ta sytuacja dowodzi siły lotnictwa jako motoru wzrostu Wielkiej Brytanii wspierającego regiony, przedsiębiorstwa i poprawiającego jakość usług. Branża nadal będzie koncentrować się na pasażerach i cargo, współpracując z rządem, aby wykorzystać ten potencjał dla przyszłości lotnictwa, miejsc pracy, które tworzy, i światowej klasy połączeń, jakie zapewnia – dodaje dyrektor generalny organizacji Airlines UK Tim Alderslade.
Tymczasem nowe analizy American Express Global Business Travel (Amex GBT) pokazują, że całkowity koszt podróży służbowych wzrósł w drugim kwartale o 2,6 procent – po „jednych z największych podwyżek cen biletów lotniczych w tym stuleciu”. Był to piąty z rzędu kwartał, w którym koszty rosły, w porównaniu rok do roku.
– Wzrost cen odzwierciedla zmianę w podejściu przedsiębiorstw – komentuje dyrektor ds. strategii doradczej w Amex GBT Sara Andes. – Po ostrożnym początku roku firmy nie czekają już na gospodarczą pewność. Działają, traktując podróże jako kluczowy element rozwoju, nawet w nieprzewidywalnych warunkach. Wobec rosnącego popytu i cen, uzyskanie wartości z programów podróży zależeć będzie od strategii, negocjacji i właściwych partnerstw.
