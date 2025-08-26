Ryanair podpisał umowę o współpracy z Bookingiem. Niedawno się z nim procesował

Ryanair ogłosił dziś „przełomową umowę partnerską” z Booking Holdings. Firma ta zarządza znanymi na całym świecie markami podróżniczymi, takimi jak Booking.com, Kayak, Priceline i Agoda.

Tym samym Booking Holdings dołącza do listy „zatwierdzonych partnerów OTA” Ryanaira, w tym loveholidays, lastminute, Travelfusion, Paxport, Kiwi, On the Beach, TUI, El Corte Inglés i Expedia.

Dzięki tej współpracy klienci rezerwujący loty za pośrednictwem tych platform uzyskają dostęp do lotów Ryanaira na ponad 235 trasach, z pełną przejrzystością cen, a także dostęp do swojego konta myRyanair bez konieczności przechodzenia weryfikacji klienta, dzięki czemu niezbędne informacje dotyczące lotu dotrą do nich bezpośrednio – głosi komunikat.

Większy wybór i niższe ceny dla klientów Booking Holdings

– Nowe partnerstwo z Booking Holdings to świetna wiadomość dla wszystkich klientów, którzy rezerwują loty lub porównują ceny na Booking.com, Kayak, Priceline i Agoda. Dzięki tej współpracy mają gwarancję pełnej przejrzystości cen oraz będą otrzymywać wszystkie niezbędne informacje dotyczące podróży bezpośrednio od Ryanaira na swój telefon – mówi dyrektor ds. marketingu w Ryanairze Dara Brady, cytowany w komunikacie.