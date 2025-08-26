Reklama

Ryanair podpisał umowę o współpracy z Bookingiem. Niedawno się z nim procesował

Booking Holdings, zarządzający serwisami Booking.com, Kayak, Priceline i Agoda, dołączył do grona „zatwierdzonych partnerów OTA” Ryanaira.

Publikacja: 26.08.2025 15:53

Ryanair podpisał umowę o współpracy z Bookingiem. Niedawno się z nim procesował

Foto: PAP/EPA, Toms Kalnins

Nelly Kamińska

Ryanair ogłosił dziś „przełomową umowę partnerską” z Booking Holdings. Firma ta zarządza znanymi na całym świecie markami podróżniczymi, takimi jak Booking.com, Kayak, Priceline i Agoda.

Tym samym Booking Holdings dołącza do listy „zatwierdzonych partnerów OTA” Ryanaira, w tym loveholidays, lastminute, Travelfusion, Paxport, Kiwi, On the Beach, TUI, El Corte Inglés i Expedia.

Dzięki tej współpracy klienci rezerwujący loty za pośrednictwem tych platform uzyskają dostęp do lotów Ryanaira na ponad 235 trasach, z pełną przejrzystością cen, a także dostęp do swojego konta myRyanair bez konieczności przechodzenia weryfikacji klienta, dzięki czemu niezbędne informacje dotyczące lotu dotrą do nich bezpośrednio – głosi komunikat.

Większy wybór i niższe ceny dla klientów Booking Holdings

– Nowe partnerstwo z Booking Holdings to świetna wiadomość dla wszystkich klientów, którzy rezerwują loty lub porównują ceny na Booking.com, Kayak, Priceline i Agoda. Dzięki tej współpracy mają gwarancję pełnej przejrzystości cen oraz będą otrzymywać wszystkie niezbędne informacje dotyczące podróży bezpośrednio od Ryanaira na swój telefon – mówi dyrektor ds. marketingu w Ryanairze Dara Brady, cytowany w komunikacie.

– Cieszymy się z partnerstwa z Ryanairem. Pozwoli nam ono oferować podróżnym jeszcze większy wybór i możliwości podczas rezerwowania podróży za pośrednictwem naszych platform. Partnerstwo to łączy dostęp do tanich lotów Ryanaira i jego siatki ponad 235 tras z innowacyjną, intuicyjną technologią, łatwością i elastycznością oferowaną przez nasze marki – dodaje wiceprezes ds. rozwoju korporacyjnego w Booking Holdings Todd Henrich.

Ryanair wygrał w sądzie z Booking.com

Jeszcze niedawno Ryanair procesował się z Booking.com w amerykańskim sądzie, oskarżając platformę o oszukańcze praktyki, i sprawę wygrał. Sąd w Delaware orzekł, że Booking.com naruszył amerykańską ustawę o oszustwach i nadużyciach komputerowych, co więcej, zrobił to świadomie, „z zamiarem oszukania”, przez co Ryanair poniósł straty finansowe. Niezgodną z prawem praktyką Booking.com było pozyskiwanie danych z witryny przewoźnika metodą tzw. zeskrobywania ekranu (ang. screen scraping).

– Oczekujemy, że orzeczenie sądu w Delaware położy kres piractwu internetowemu i zmusi instytucje ochrony konsumenta w Wielkiej Brytanii i Europie do podjęcia ostatecznych działań w celu zakazania nielegalnego zeskrobywania ekranów przez piratów OTA (Online Travel Agencies – red.) i pobierania od konsumentów zawyżonych opłat za loty i usługi dodatkowe – mówił wówczas prezes Ryanaira Michael O’Leary.

Ryanair od dawna wojuje z „piratami OTA”, którzy, jak tłumaczy, wykorzystują informacje nielegalnie pozyskane z jego strony internetowej, obciążają klientów nadmiernymi opłatami za bilety lotnicze Ryanaira i usługi dodatkowe i dokonują rezerwacji przy użyciu fałszywych e-maili i fałszywych kart płatniczych klientów.

Firmy Ryanair Booking.com

