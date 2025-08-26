Ryanair podpisał umowę o współpracy z Bookingiem. Niedawno się z nim procesował

Aktualizacja: 26.08.2025 19:44 Publikacja: 26.08.2025 15:53
Foto: PAP/EPA, Toms Kalnins
Ryanair ogłosił dziś „przełomową umowę partnerską” z Booking Holdings. Firma ta zarządza znanymi na całym świecie markami podróżniczymi, takimi jak Booking.com, Kayak, Priceline i Agoda.
Tym samym Booking Holdings dołącza do listy „zatwierdzonych partnerów OTA” Ryanaira, w tym loveholidays, lastminute, Travelfusion, Paxport, Kiwi, On the Beach, TUI, El Corte Inglés i Expedia.
Dzięki tej współpracy klienci rezerwujący loty za pośrednictwem tych platform uzyskają dostęp do lotów Ryanaira na ponad 235 trasach, z pełną przejrzystością cen, a także dostęp do swojego konta myRyanair bez konieczności przechodzenia weryfikacji klienta, dzięki czemu niezbędne informacje dotyczące lotu dotrą do nich bezpośrednio – głosi komunikat.
Czytaj więcej
Linia lotnicza Ryanair i Grupa eSky, właściciel internetowego biura podróży działającego pod mark...
– Nowe partnerstwo z Booking Holdings to świetna wiadomość dla wszystkich klientów, którzy rezerwują loty lub porównują ceny na Booking.com, Kayak, Priceline i Agoda. Dzięki tej współpracy mają gwarancję pełnej przejrzystości cen oraz będą otrzymywać wszystkie niezbędne informacje dotyczące podróży bezpośrednio od Ryanaira na swój telefon – mówi dyrektor ds. marketingu w Ryanairze Dara Brady, cytowany w komunikacie.
– Cieszymy się z partnerstwa z Ryanairem. Pozwoli nam ono oferować podróżnym jeszcze większy wybór i możliwości podczas rezerwowania podróży za pośrednictwem naszych platform. Partnerstwo to łączy dostęp do tanich lotów Ryanaira i jego siatki ponad 235 tras z innowacyjną, intuicyjną technologią, łatwością i elastycznością oferowaną przez nasze marki – dodaje wiceprezes ds. rozwoju korporacyjnego w Booking Holdings Todd Henrich.
Czytaj więcej
Ryanair ogłosił dziś, że podpisał umowę o współpracy partnerskiej z TUI. Biuro podróży będzie mog...
Jeszcze niedawno Ryanair procesował się z Booking.com w amerykańskim sądzie, oskarżając platformę o oszukańcze praktyki, i sprawę wygrał. Sąd w Delaware orzekł, że Booking.com naruszył amerykańską ustawę o oszustwach i nadużyciach komputerowych, co więcej, zrobił to świadomie, „z zamiarem oszukania”, przez co Ryanair poniósł straty finansowe. Niezgodną z prawem praktyką Booking.com było pozyskiwanie danych z witryny przewoźnika metodą tzw. zeskrobywania ekranu (ang. screen scraping).
– Oczekujemy, że orzeczenie sądu w Delaware położy kres piractwu internetowemu i zmusi instytucje ochrony konsumenta w Wielkiej Brytanii i Europie do podjęcia ostatecznych działań w celu zakazania nielegalnego zeskrobywania ekranów przez piratów OTA (Online Travel Agencies – red.) i pobierania od konsumentów zawyżonych opłat za loty i usługi dodatkowe – mówił wówczas prezes Ryanaira Michael O’Leary.
Ryanair od dawna wojuje z „piratami OTA”, którzy, jak tłumaczy, wykorzystują informacje nielegalnie pozyskane z jego strony internetowej, obciążają klientów nadmiernymi opłatami za bilety lotnicze Ryanaira i usługi dodatkowe i dokonują rezerwacji przy użyciu fałszywych e-maili i fałszywych kart płatniczych klientów.
Czytaj więcej
Po latach awantur, oskarżeń i sądowych batalii przeciwko internetowym platformom z biletami lotni...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ryanair ogłosił dziś „przełomową umowę partnerską” z Booking Holdings. Firma ta zarządza znanymi na całym świecie markami podróżniczymi, takimi jak Booking.com, Kayak, Priceline i Agoda.
Tym samym Booking Holdings dołącza do listy „zatwierdzonych partnerów OTA” Ryanaira, w tym loveholidays, lastminute, Travelfusion, Paxport, Kiwi, On the Beach, TUI, El Corte Inglés i Expedia.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Waterloo wykazało, że w testach na symulatorach pilotki wykonywały stab...
Według doniesień tajlandzkich mediów LOT i narodowa organizacja turystyczna Tajlandii (Tourism Authority of Thai...
W lipcu przewoźnik polski przewoźnik gościł na pokładach swoich samolotów niemal 1,2 miliona pasażerów i pokonał...
Linię lotniczą Air Canada od soboty paraliżuje strajk 10 tysięcy członków personelu pokładowego. Odmawiają oni p...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas