Chcesz rozwinąć turystyczny biznes? Do wzięcia tanie pożyczki na ten cel

Atrakcje turystyczne, unikatowa przyroda, różnorodność krajobrazu i kultury - to atuty Polski Wschodniej, które są jednym z motorów rozwoju regionu. Żeby przyspieszyć ten proces przedsiębiorcy mogą teraz sięgać po pożyczki z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – pisze w komunikacie BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), jako menedżer funduszu powierniczego, podpisał w poniedziałek umowy w tej sprawie.

Pożyczki na rozwój turystyki to pieniądze unijne z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Budżet zarezerwowany na ten cel to 100 milionów euro. Z uwagi na odnawialny charakter (spłaty pożyczek), suma ta może wzrosnąć do 2029 roku.

Dla kogo pożyczki na rozwój turystyki?

Z pożyczek mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy działający w branży turystycznej lub okołoturystycznej. Warunkiem otrzymania wsparcia jest ulokowanie inwestycji w jednym z sześciu województw: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim lub mazowieckim (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

Wnioskujący mogą ubiegać się o wparcie w wysokości do miliona złotych. Maksymalny okres spłaty to 7 lat (84 miesiące). Wysokość i terminy spłacania rat mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej. Przedsiębiorcy mogą też liczyć na korzystniejsze niż rynkowe oprocentowanie pożyczki, które jest stałe w całym okresie jej obowiązywania, a także na brak opłat i prowizji za jej udzielenie i obsługę. Co istotne, jeden przedsiębiorca może wystąpić nawet o dwie pożyczki.