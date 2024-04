Grecka wyspa będzie neutralna klimatycznie. Zainwestuje w nią gigant turystyczny

– Dzięki temu programowi Rodos stanie się latarnią morską dla zrównoważonej turystyki. Współpraca z naszymi lokalnymi partnerami i Atenami pokazuje, jak sektor publiczny i przedsiębiorstwa mogą kooperować na rzecz rozwoju – mówi cytowany w komunikacie prezes Grupy TUI Sebastian Ebel. - Potrzebujemy bliskiego i otwartego dialogu z ośrodkami turystycznymi, aby uczynić cały łańcuch wartości podróży bardziej zrównoważonym. Dlatego Co-Lab Rhodes jest już programem wzorcowym dla Grupy TUI – dodaje.

Gubernator regionu Morza Egejskiego Południowego George Chatzimarkos, podkreśla, że turystyka przyszłości musi być zrównoważona. Chodzi o minimalizację jej negatywnego oddziaływania na środowisko i maksymalizację pozytywnego wpływu na lokalną społeczność i gospodarkę. – Nasz program łączy te trzy cele. Dzięki holistycznemu podejściu nie tylko poprawiamy turystykę na naszej wyspie, ale także sprawiamy, że Rodos staje się lepszą wyspą dla mieszkańców i wzorem do naśladowania dla innych miejsc docelowych – mówi.

Budżet na realizację tego przedsięwzięcia wyniesie 250 milionów euro, a środki mają pochodzić z programów greckiego rządu. Wśród projektów, które zostaną dofinansowane gubernator wymienia: elektryfikację taboru autobusowego na wyspie i modernizację energetyczną hoteli, rozwój gospodarki odpadami (zwiększenie udziału recyklingu i przekształcenie do 20 tysięcy ton odpadów organicznych w energię w nowej biogazowni), rewitalizację zabytków takich jak średniowieczne centrum miasta Rodos i świątynia Apolla, a także ponowne otwarcie Teatru Narodowego na wyspie.

– Zrównoważony rozwój to nie tylko część naszej odpowiedzialności wobec następnego pokolenia, ale także kluczowy czynnik dla rozwoju turystyki – podkreśla prezes Fundacji TUI Care i członek Komitetu Wykonawczego Grupy TUI Thomas Ellerbeck. – Inicjatywy takie jak Co-Lab Rhodes pozwalają pokazać, że odpowiedzialna turystyka i sukces gospodarczy nie muszą być w kontrze, ale się wzajemnie wzmacniać. Inwestując w zrównoważoną infrastrukturę, programy edukacyjne i ochronę różnorodności biologicznej, tworzymy nie tylko niezapomniane wrażenia z wakacji, ale także przyszłość dla mieszkańców Rodos – dodaje.

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz Darmowe wczasy w Grecji. Rząd oferuje je tym, którym urlop zniszczył pożar Po lipcowych pożarach na Rodos rząd Grecji zapowiedział zaproszenie do tygodniowego darmowego pobytu na wyspie osoby, które z powodu żywiołu musiały przerwać wypoczynek. Premier ujawnił terminy realizacji tej obietnicy.

Jako partner-założyciel Co-Lab Rhodes, niezależna Fundacja TUI Care zrealizuje trzy projekty we współpracy z lokalnymi partnerami. Wraz z rządem Morza Egejskiego Południowego planuje ponowne zalesianie na obszarze miliona metrów kwadratowych. W Lesie TUI zostaną posadzone rodzime, odporne na ogień drzewa. W ramach projektu zostaną opracowane programy związane z turystyką przyrodniczą w lasach dla lokalnej ludności i wczasowiczów. Prowadzone będą także programy proekologiczne dla dzieci i młodzieży, mające na celu podniesienie ich świadomości w zakresie ochrony przyrody. Do 2026 roku program ma dotrzeć do 99 szkół na Rodos, do których uczęszcza 17 tysięcy uczniów, na te potrzeby przeszkolonych zostanie 2 tysiące trenerów. Ponadto Fundacja TUI Care będzie wspierać lokalnych rolników w bardziej zrównoważonej uprawie owoców i warzyw w ramach działań „Od pola do stołu”.