Co piąty turysta przyjechał do Polski z zagranicy. Najwięcej z Niemiec

Warto zauważyć, że przed pandemią, ale i przed rozpętaniem przez Rosję wojny w Ukrainie i w spokojniejszych czasach jeśli chodzi o Bliski Wschód, najwięcej do Polski przyjeżdżało Niemców, Brytyjczyków, Ukraińców, Amerykanów, Rosjan, Włochów, Izraelczyków, Francuzów, Hiszpanów i Szwedów.

Najazd gości z Czech i Ukrainy

W porównaniu z 2019 rokiem zwraca uwagę szczególnie duży wzrost przyjazdów gości z Czech (plus 110 procent), z Ukrainy (plus 67 procent, to efekt wojny, ale dane z bazy nie uwzględniają osób, które nie pokrywają z własnej kieszeni kosztu pobytu w bazie), z Litwy (plus 42 procent) i Stanów Zjednoczonych (plus 26 procent, tu dane nie uwzględniają zakwaterowania w bazie żołnierzy), a także ze Słowacji (plus 23 procent).

Wzrósł jeszcze ruch z Wielkiej Brytanii (plus 6 procent), Holandii (plus 5 procent) i Łotwy (plus 3 procent), ale reszta krajów odnotowuje spadki w porównaniu do czasami przedpandemicznymi. Przy czym najtrudniej odbudowują się przyjazdy turystów z takich krajów jak Korea, Chiny, Japonia i Rosja.