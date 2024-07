Jak widzą Polskę belgijscy blogerzy? „Pierogi czynią świat lepszym”

Polska to nie tylko Warszawa

Wystawa stała się inspiracją do stworzenia filmowej podróży po Polsce, do której zapraszają wybrani autorzy zdjęć. Caroline Muller („Veggie Wayfarer”), Yannick Merckx („Het is de Merckx”), Jonathan Ramael („Trot Op!”) oraz Ludivine Mottura i Damien Paye („Emeraude Trip”) z pasją opowiadają o swoich wrażeniach z Polski i o tym, co ich zainspirowało do uwiecznienia wybranych kadrów.

- Zaskakujące dla mnie było to, że w Polsce jest coś więcej do zobaczenia niż tylko Warszawa. Zwiedziłem Dolny Śląsk, w którym najbardziej zaskoczyła mnie natura i zieleń, ale moje serce skradł Wrocław z kolorowymi budynkami i atmosferą zabawy - opowiada w filmie Yannick i dodaje, że bardzo podobało mu się szukanie „ukrytych wszędzie” krasnali.

- Bardzo przypadła nam do gustu Łódź, którą mogliśmy odkryć dzięki wycieczkom z przewodnikiem pokazującym, jak miasto zostało zrewitalizowane - mówi Ludivine. Także aplikacje pomogły Ludivine i jej towarzyszowi odkryć budynki, które zostały opuszczone i przez lata niszczały, a ostatnio zostały odnowione, zyskały nowe funkcje i znów tętnią życiem.

- Bardzo polecam Łódź na długi weekend z przyjaciółmi lub rodziną - zachęca Ludivine.

- Podoba mi się, że „nowe” i „stare” są tuż obok siebie, widać to wyraźnie zwłaszcza w Warszawie. Centrum miasta jest niemal amerykańskie, pełne drapaczy chmur i nowoczesnych budowli, a zaraz koło nich jest stary Pałac Kultury i Nauki, zbudowany przez Stalina - dzieli się swoimi wrażeniami Jonathan.