Pokochaj ją wszystkim zmysłami! Kogo? Stolicę Krety

Urząd Miasta Heraklionu, stolicy Krety, przygotował nową kampanię promocyjną. Zachęca w niej turystów do odkrywania miasta wszystkimi zmysłami - wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem i smakiem i to przez cały rok, pisze grecki portal branży turystycznej Greek Travel Pages. Mottem przewodnim kampanii jest hasło „Love HER”, co oznacza „pokochaj ją”. Wykorzystano tu skojarzenie angielskiego słowa „ją” (her) i skrótu lotniska w Heraklionie (HER).

Wzrok ma posłużyć do odkrywania zabytków, kultury i przyrody miasta. Odwiedzający znajdą tam starożytne ruiny i weneckie mury. Wokół rozpościerają się malownicze krajobrazy i znajdują się wioski, w których życie toczy się w tradycyjny sposób.

Przez dotyk goście mają doświadczyć gościnności mieszkańców.

Turysto, jedz to, co lokalne

Smak pozwoli odkryć wyjątkową ofertę gastronomiczną miasta, w którym można spróbować typowych kreteńskich przysmaków przyrządzonych z lokalnych produktów. Miasto znalazło się nawet na liście UNESCO „zagranicznych kierunków kulinarnych”.