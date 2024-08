Badanie. Nie ma jak wakacje w Polsce - „gościnność, dobre jedzenie, piękne krajobrazy”

- Oczywiście zawsze można coś poprawić, dlatego zapytaliśmy turystów, co zachęciłoby ich do częstszych wyjazdów krajowych. Najczęstsza odpowiedź to lepsze promocje cenowe, którą wybrało aż 73 procent badanych. Z kolei co czwarty ankietowany wskazał na poprawę infrastruktury turystycznej, a co piąty na większą liczbę atrakcji turystycznych. Na dalszych miejscach znalazły się odpowiedzi dotyczące zwiększenia liczby udogodnień w obiektach i oferty kulturalnej w miejscowościach turystycznych - mówi dalej Agnieszka Rzeszutek.

Zapytani o najpiękniejsze wspomnienie z wakacji w Polsce, badani mówili najczęściej o „pięknie krajobrazów”, „zachodach słońca nad morzem” czy „chłodnych porankach nad Bobrem z widokiem na stary zamek”.

- Dla nas najlepszą klamrą dla ankiety jest odpowiedź jednego z jej uczestników: „Polska jest piękna. Najpierw kończymy zwiedzać całą Polskę i dopiero bierzemy się za zwiedzanie Europy” - podsumowuje Agnieszka Rzeszutek.